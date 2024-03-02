Спікер парламенту Угорщини схвалив вступ Швеції до НАТО
Київ • УНН
Спікер угорського парламенту підписав ратифікацію вступу Швеції до НАТО і направив її до офісу президента для публікації після того, як законодавці схвалили її, поклавши край багатомісячній затримці з завершенням процесу приєднання Швеції до альянсу заради безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.
Спікер угорського парламенту підписав ратифікацію вступу Швеції до НАТО та направив закон до канцелярії президента для оприлюднення, як показали протоколи голосування на веб-сайті парламенту у суботу, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Угорські законодавці схвалили вступ Швеції до НАТО 26 лютого, усунувши останню перешкоду перед історичним кроком скандинавської країни, чий нейтралітет тривав крізь дві світові війни та холодну війну.
Угорське голосування поклало край багатомісячній затримці із завершенням зміни безпекової політики Швеції і послідувало за візитом прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, під час якого дві країни підписали угоду про постачання зброї.
Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зіткнувся з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагали закріпити вступ Швеції до альянсу. Президент Угорщини тепер має до п'яти днів на оприлюднення закону.
Доповнення
Стокгольм відмовився від своєї політики неприєднання для більшої безпеки в межах Організації Північноатлантичного договору після вторгнення росії в Україну в 2022 році.