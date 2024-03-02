Спікер парламенту Угорщини схвалив вступ Швеції до НАТО

Спікер угорського парламенту підписав ратифікацію вступу Швеції до НАТО і направив її до офісу президента для публікації після того, як законодавці схвалили її, поклавши край багатомісячній затримці з завершенням процесу приєднання Швеції до альянсу заради безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.