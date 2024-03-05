Венгрия завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО
Киев • УНН
Президент Венгрии подписал ратификационную грамоту о вступлении Швеции в НАТО, тем самым окончательно одобрив присоединение Швеции к Альянсу.
Президент Венгрии Тамаш Сулёк подписал решение парламента о вступлении Швеции в НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт венгерского президента.
Президент республики Тамаш Сулёк сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО
Дополнение
Ранее спикер венгерского парламента подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО и направил закон в канцелярию президента для обнародования.
Швеция и Венгрия подпишут соглашение по оборонной промышленности перед ратификацией членства в НАТО - Орбан23 февраля 2024, 09:04 • 39132 просмотра
Венгрия завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО
Президент Венгрии подписал ратификационную грамоту о вступлении Швеции в НАТО, тем самым окончательно одобрив присоединение Швеции к Альянсу.
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