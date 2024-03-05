Венгрия завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО

Президент Венгрии Тамаш Сулёк подписал решение парламента о вступлении Швеции в НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт венгерского президента.

Президент республики Тамаш Сулёк сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО - говорится в сообщении.

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Ранее спикер венгерского парламента подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО и направил закон в канцелярию президента для обнародования.

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