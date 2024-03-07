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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швеция сегодня может стать членом НАТО

Швеция сегодня может стать членом НАТО

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 12:56  •  5928 просмотра

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Швеция официально присоединится к Альянсу НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником.

Сегодня, 7 марта, Швеция может официально присоединиться к НАТО, став 32-м членом Альянса, сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.

Детали

Швеция официально присоединится к Альянсу НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником. Швеция является сильной страной с высокобоеспособной армией, которая разделяет наши ценности и видение мира. Наличие Швеции как союзника НАТО сделает Соединенные Штаты и наших союзников еще более безопасными. НАТО является самым мощным оборонным альянсом в истории мира, и сегодня это так же важно для обеспечения безопасности наших граждан, как это было 75 лет назад, когда наш Альянс был основан на обломках Второй мировой войны

- говорится в релизе Белого дома.

Отмечается, что сегодня премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон примет участие в мероприятии по просмотру обращения президента Джо Байдена к Конгрессу.

Напомним

Премьер-министр Швеции посещает Вашингтон накануне передачи окончательных документов о членстве в НАТО для завершения двухлетнего процесса вступления Швеции в военный альянс.

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