Швеция сегодня может стать членом НАТО

Сегодня, 7 марта, Швеция может официально присоединиться к НАТО, став 32-м членом Альянса, сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.

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Швеция официально присоединится к Альянсу НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником. Швеция является сильной страной с высокобоеспособной армией, которая разделяет наши ценности и видение мира. Наличие Швеции как союзника НАТО сделает Соединенные Штаты и наших союзников еще более безопасными. НАТО является самым мощным оборонным альянсом в истории мира, и сегодня это так же важно для обеспечения безопасности наших граждан, как это было 75 лет назад, когда наш Альянс был основан на обломках Второй мировой войны