Швеция сегодня может стать членом НАТО
Киев • УНН
Швеция официально присоединится к Альянсу НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником.
Сегодня, 7 марта, Швеция может официально присоединиться к НАТО, став 32-м членом Альянса, сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.
Детали
Швеция официально присоединится к Альянсу НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником. Швеция является сильной страной с высокобоеспособной армией, которая разделяет наши ценности и видение мира. Наличие Швеции как союзника НАТО сделает Соединенные Штаты и наших союзников еще более безопасными. НАТО является самым мощным оборонным альянсом в истории мира, и сегодня это так же важно для обеспечения безопасности наших граждан, как это было 75 лет назад, когда наш Альянс был основан на обломках Второй мировой войны
Отмечается, что сегодня премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон примет участие в мероприятии по просмотру обращения президента Джо Байдена к Конгрессу.
Напомним
Премьер-министр Швеции посещает Вашингтон накануне передачи окончательных документов о членстве в НАТО для завершения двухлетнего процесса вступления Швеции в военный альянс.
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