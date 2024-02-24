В Николаевской и Полтавской областях зафиксировано БпЛА, которые движутся в направлении других частей Украины

Обсудил оборонное сотрудничество: Зеленский встретился с Министром обороны Швеции

Президент Зеленский встретился с Министром обороны Швеции Полом Джонсоном во вторую годовщину вторжения рф в Украину, чтобы обсудить перспективы совместного производства оружия и соглашение о гарантиях безопасности.