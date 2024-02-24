У Миколаївській та Полтавській областях зафіксовано БпЛА, які рухаються в напрямку інших частин України
Київ • УНН
Ворожі безпілотники були помічені в Миколаївській та Полтавській областях України.
Виявлено ворожі безпілотні літальні апарати (БпЛА) на території Миколаївської та Полтавської областей. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
Увага!Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Кіровоградщину.
БпЛА на Полтавщині – у напрямку Харківщини та Сумщини
Виявлено російський безпілотник поблизу Полтави24.02.24, 22:05 • 94507 переглядiв