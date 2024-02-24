Обнаружен российский беспилотник вблизи Полтавы

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  174722 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  186533 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  200765 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  227780 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  220517 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  245664 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  265706 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  231491 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  234817 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Обнаружен российский беспилотник вблизи Полтавы

Обнаружен российский беспилотник вблизи Полтавы

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 20:05  •  7750 просмотра

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Воздушные силы сообщили об обнаружении вражеского беспилотника вблизи Полтавы.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об обнаружении вражеского беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в районе города Полтава, передает УНН

Военно-воздушные силы информируют о ракетной угрозе для Одесской области24 февраля 2024, 20:00 • 8802 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
poltavaПолтава
odessaОдесса
Виявлено російський безпілотник поблизу Полтави
russian drone spotted near Poltava
Новости по теме

Обнаружен российский беспилотник вблизи Полтавы

Воздушные силы сообщили об обнаружении вражеского беспилотника вблизи Полтавы.

Война •   •  7750 просмотра
Обнаружен российский беспилотник вблизи Полтавы

Военно-воздушные силы информируют о ракетной угрозе для Одесской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе, направленной на Одесскую область с Черного моря.

Война •   •  8802 просмотра
Военно-воздушные силы информируют о ракетной угрозе для Одесской области

Воздушные силы информируют о пусках управляемых бомб в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.

Война •   •  11031 просмотра
Воздушные силы информируют о пусках управляемых бомб в Донецкой области

российские войска захватили город Ласточкино на востоке Украины

По данным DeepState, вражеские войска захватили Ласточкино и пытаются наступать на Северное и Орловку.

Война •   •  11569 просмотра
российские войска захватили город Ласточкино на востоке Украины

ВСУ зафиксировали угрозу: вражеская авиация активна на восточном и юго-восточном направлениях

российские тактические самолеты были замечены на востоке и юго-востоке Украины.

Война •   •  12123 просмотра
ВСУ зафиксировали угрозу: вражеская авиация активна на восточном и юго-восточном направлениях

Зафиксирована потенциальная угроза применения баллистических ракет в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о потенциальной угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области.

Война •   •  12348 просмотра
Зафиксирована потенциальная угроза применения баллистических ракет в Донецкой области

Бельгия откроет Офис агентства развития в Киеве и Харькове

Премьер-министр Бельгии объявил о планах открыть офисы Бельгийского агентства развития в Киеве и Харькове с целью приоритетного восстановления Украины.

Политика •   •  11445 просмотра
Бельгия откроет Офис агентства развития в Киеве и Харькове

Стефанчук и премьер Бельгии обсудили оборонные вопросы и дальнейшую поддержку Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо обсудили во время встречи продолжение военной и финансовой поддержки Украины.

Политика •   •  12031 просмотра
Стефанчук и премьер Бельгии обсудили оборонные вопросы и дальнейшую поддержку Украины

Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев

Известные актеры и музыканты, среди которых более 30 мировых звезд, записали обращение в поддержку украинцев во вторую годовщину российского вторжения.

Общество •   •  11086 просмотра
Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев

Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что российские ударные беспилотники движутся из Запорожской области в направлении Днепропетровской.

Война •   •  13638 просмотра
Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области