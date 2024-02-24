Обнаружен российский беспилотник вблизи Полтавы
Киев • УНН
Воздушные силы сообщили об обнаружении вражеского беспилотника вблизи Полтавы.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об обнаружении вражеского беспилотного летательного аппарата (БпЛА) в районе города Полтава, передает УНН.
Военно-воздушные силы информируют о ракетной угрозе для Одесской области24 февраля 2024, 20:00 • 8802 просмотра
Обнаружен российский беспилотник вблизи Полтавы
Воздушные силы сообщили об обнаружении вражеского беспилотника вблизи Полтавы.
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