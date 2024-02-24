Военно-воздушные силы информируют о ракетной угрозе для Одесской области
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе, направленной на Одесскую область с Черного моря.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о зафиксированной ракетной угрозе, направленной на Одесскую область с Черного моря. Передает УНН.
Зафиксирована потенциальная угроза применения баллистических ракет в Донецкой области24 февраля 2024, 19:25 • 12378 просмотров
Военно-воздушные силы информируют о ракетной угрозе для Одесской области
Военно-воздушные силы Украины сообщили о ракетной угрозе, направленной на Одесскую область с Черного моря.
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