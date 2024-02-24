Зафиксирована потенциальная угроза применения баллистических ракет в Донецкой области

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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22.02.24  •  227800 просмотра

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  220528 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  245673 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
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Зафиксирована потенциальная угроза применения баллистических ракет в Донецкой области

Зафиксирована потенциальная угроза применения баллистических ракет в Донецкой области

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 19:25  •  12378 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили о потенциальной угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о потенциальной угрозе применения баллистического вооружения в Донецкой области, передает УНН.

Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области24 февраля 2024, 19:05 • 13656 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк
Зафіксована потенційна загроза застосування балістичних ракет у Донецькій області
Potential threat of ballistic missile use in Donetsk region is detected
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Зафиксирована потенциальная угроза применения баллистических ракет в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о потенциальной угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области.

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Зафиксирована потенциальная угроза применения баллистических ракет в Донецкой области

Бельгия откроет Офис агентства развития в Киеве и Харькове

Премьер-министр Бельгии объявил о планах открыть офисы Бельгийского агентства развития в Киеве и Харькове с целью приоритетного восстановления Украины.

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Бельгия откроет Офис агентства развития в Киеве и Харькове

Стефанчук и премьер Бельгии обсудили оборонные вопросы и дальнейшую поддержку Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо обсудили во время встречи продолжение военной и финансовой поддержки Украины.

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Стефанчук и премьер Бельгии обсудили оборонные вопросы и дальнейшую поддержку Украины

Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев

Известные актеры и музыканты, среди которых более 30 мировых звезд, записали обращение в поддержку украинцев во вторую годовщину российского вторжения.

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Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев

Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что российские ударные беспилотники движутся из Запорожской области в направлении Днепропетровской.

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Воздушные силы зафиксировали перемещение ударных беспилотников в направлении Днепропетровской области

Зеленский наградил военных, которые участвовали в обороне аэропорта "Антонов"

Президент Зеленский наградил военнослужащих, которые защищали аэропорт "Антонов" в начале российского вторжения, государственными наградами, включая звание Героя Украины.

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Зеленский наградил военных, которые участвовали в обороне аэропорта "Антонов"

Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский

Зеленский отметил, что приоритет в переговорах с ЕС в этом году - защита Европы от российской агрессии и совместное решение имеющихся противоречий.

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Формат встреч с президентом Еврокомиссии и премьером Бельгии подчеркивает приоритет в отношениях с ЕС на этот год - Зеленский

Под Марьинкой враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск - Генштаб

Украинские войска отражают многочисленные российские атаки. Генеральный штаб Украины сообщил, что за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений.

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Под Марьинкой враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск - Генштаб

Зеленский заявил, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей

Зеленский заявил, что Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от российских атак, и нужно оружие большой дальности, чтобы остановить удары по таким городам, как Харьков.

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Зеленский заявил, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей

Женщина погибла и двое получили ранения в результате обстрела села Белозерка на Херсонщине

В результате обстрела села Белозерка Херсонской области Украины погибла 35-летняя женщина, ее муж и еще один местный житель получили ранения, сообщил председатель ОГА.

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Женщина погибла и двое получили ранения в результате обстрела села Белозерка на Херсонщине