Зафиксирована потенциальная угроза применения баллистических ракет в Донецкой области

Женщина погибла и двое получили ранения в результате обстрела села Белозерка на Херсонщине

В результате обстрела села Белозерка Херсонской области Украины погибла 35-летняя женщина, ее муж и еще один местный житель получили ранения, сообщил председатель ОГА.