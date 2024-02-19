В НАТО признали, что Запад был "слишком оптимистичным" относительно войны в Украине в 2023 году
Киев • УНН
Председатель Военного комитета НАТО заявил, что западные страны были слишком оптимистичными в 2023 году относительно быстрой победы Украины над россией с помощью предоставленного оружия и подготовки, и теперь они должны быть осторожными, чтобы не быть слишком пессимистичными относительно шансов Украины в 2024 году.
Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что западные страны в 2023 году были "слишком оптимистично настроенными" относительно хода войны в Украине. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.
Детали
Бауэр признал, что Запад был "слишком оптимистичным относительно войны в 2023 году", считая, что "если мы дадим украинцам амуницию и подготовку, которые им нужны, они победят".
Теперь, добавил он, "мы должны быть осторожными, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году".
"Сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, и что украинцы вернули 50 процентов того, что россияне забрали в 2022 году, является замечательным",- заявил Бауэр.
Как пишет издание, Мюнхенская конференция по безопасности, которая завершилась в воскресенье, ознаменовалась признанием того, что Украине позарез нужно больше оружия и боеприпасов, и что риторику о солидарности следует срочно перевести в практическую плоскость.
Дополнение
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Дания решила передать Украине всю свою артиллерию и заявила, что у Европы есть системы ПВО, которые нужно передать Украине.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности уклонился от прямых ответов на вопрос, почему ФРГ не предоставляет Вооруженным силам Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
В НАТО признали, что Запад был "слишком оптимистичным" относительно войны в Украине в 2023 году
Председатель Военного комитета НАТО заявил, что западные страны были слишком оптимистичными в 2023 году относительно быстрой победы Украины над россией с помощью предоставленного оружия и подготовки, и теперь они должны быть осторожными, чтобы не быть слишком пессимистичными относительно шансов Украины в 2024 году.
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