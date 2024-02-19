У НАТО визнали, що Захід був "надто оптимістичним" щодо війни в Україні у 2023 році
Київ • УНН
Голова Військового комітету НАТО заявив, що західні країни були занадто оптимістичними у 2023 році щодо швидкої перемоги України над росією за допомогою наданої зброї та підготовки, і що тепер вони повинні бути обережними, щоб не бути занадто песимістичними щодо шансів України у 2024 році.
Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що західні країни у 2023 році були "занадто оптимістично налаштованими" щодо перебігу війни в Україні. Про це пише Financial Times, передає УНН.
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Бауер визнав, що Захід був "надто оптимістичним щодо війни у 2023 році", вважаючи, що "якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть".
Тепер, додав він, "ми маємо бути обережними, щоб не бути надто песимістичними у 2024 році".
"Сам факт, що Україна все ще є суверенною державою, і що українці повернули 50 відсотків того, що росіяни забрали у 2022 році, є чудовим",- заявив Бауер.
Як пише видання, Мюнхенська конференція з безпеки, яка завершилася в неділю, ознаменувалася визнанням того, що Україні конче потрібно більше зброї та боєприпасів, і що риторику про солідарність слід терміново перевести в практичну площину.
Доповнення
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки заявила, що Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію та заявила, що в Європи є системи ППО, які потрібно передати Україні.
Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки ухилився від прямих відповідей на запитання, чому ФРН не надає Збройним силам України далекобійні крилаті ракети Taurus.