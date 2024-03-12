В Лондоне презентовали книгу "Around the war in twenty stories" о войне в Украине

В Лондоне состоялась презентация литературного произведения британско-украинского автора Анны Шевченко, посвященного событиям в Украине во время войны. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

В Лондоне во время Вечера благодарности волонтерам состоялась презентация новой книги британско-украинской писательницы Анны Шевченко "Вокруг войны через 20 историй" ("Around the war in twenty stories").

В книге представлено 20 рассказов об обычных жителях Украины. В частности об учительнице, которая проводит уроки в бомбоубежище; о библиотекарях, которые прятали украинские книги во время оккупации Херсона; о чемпионке конного спорта, которая потеряла лошадь в Буче и о маленькой девочке Милане, которая делится последней конфетой, которую она везет из разбомбленного города.

Все истории, описанные в книге, реальные, книга печаталась во время обстрелов в 40 километрах от фронта, и вся команда - от автора до перевозчиков книги в Лондон работала над книгой бесплатно. Все деньги от продажи должны были пойти людям, о которых говорится в книге, но все они отказались и вместо этого решили пожертвовать выбранным благотворительным организациям: на финансирование противоминного оборудования для фермеров, приобретение лекарств для детской больницы во Львове, доставку тактических средств медицины на передовую и на поддержку детской библиотеки в Херсоне и приюта для собак в Харькове - заявила Анна Шевченко.

Добавим

В планах автора - активное продвижение книги на нескольких книжных фестивалях, а также презентация произведения в Европейском Парламенте в Брюсселе при участии Миссии Украины в ЕС.

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