В Лондоне презентовали книгу "Around the war in twenty stories" о войне в Украине

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В TikTok распространяется "новость" о несуществующем законе о единовременной выплате 14 000 гривен для украинцев
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россияне на захваченных территориях сталкивается с нехваткой медицинского персонала
На оккупированных рф территориях не хватает медицинского персонала, поскольку местные врачи отказываются работать в условиях оккупации, что заставляет врага завозить врачей из рф и набирать студентов для обучения в захваченных медицинских колледжах.
Загорелся пожар на нефтебазе в российском городе орел
Крупный пожар вспыхнул возле нефтебазы в российском городе орел после взрыва, также сообщается о взрывах в белгороде и курске.
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Британско-американские силы нанесли авиаудары по западному Йемену, в результате которых погибло по меньшей мере 11 человек и 14 получили ранения.
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В январе-феврале 2024 года Государственная таможенная служба Украины выявила 1511 случаев таможенных нарушений на общую сумму 4,2 млрд грн, что в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.