В Киевской области мужчина обманул людей почти на 800 тыс. гривен, продавая несуществующие генераторы и оборудование

Киев • УНН

 • 58 просмотра

В Киевской области 37-летний мужчина обманул семерых покупателей почти на 800 тысяч гривен, размещая фейковые объявления о продаже генераторов и складского оборудования. Он получал полную предоплату, после чего исчезал.

В Киевской области мужчина обманул людей почти на 800 тыс. гривен, продавая несуществующие генераторы и оборудование

Под видом продажи генераторов и складского оборудования 37-летний житель Киевской области обманул покупателей на сотни тысяч гривен - ему сообщено о подозрении в мошенничестве. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры 37-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении в мошенничестве (ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Мужчина с июля 2025 по январь 2026 года на интернет-площадках Prom и ОЛХ размещал фейковые объявления о продаже генераторов, на которые из-за проблем с электричеством повышенный спрос, бытовок и штабелеров (оборудования для подъема грузов).

В переписке с потенциальными покупателями мужчина отправлял им счета на полную оплату заказов на подконтрольные ему банковские счета и, получив деньги, больше на связь не выходил.

Таким образом он обманул 7 покупателей на почти 800 тыс. гривен.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Банковская карта
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область