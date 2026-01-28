На Київщині чоловік ошукав людей на майже 800 тис. гривень, продаючи неіснуючі генератори та обладнання

$42.960.17
Ексклюзив
10:05 • 4850 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 10189 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 11276 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 13479 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 19792 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 39422 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 54291 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 41579 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 65668 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31899 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм28 січня, 04:47 • 14766 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб28 січня, 04:58 • 20199 перегляди
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами05:44 • 11620 перегляди
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти06:22 • 9636 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 20059 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 740 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 20483 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 65666 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 46776 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 64213 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віталій Кличко
Джером Пауелл
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеська область
Харківська область
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 24299 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 23689 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 31161 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 34482 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 40714 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Золото
Опалення

На Київщині чоловік ошукав людей на майже 800 тис. гривень, продаючи неіснуючі генератори та обладнання

Київ • УНН

 • 36 перегляди

На Київщині 37-річний чоловік ошукав сімох покупців на майже 800 тисяч гривень, розміщуючи фейкові оголошення про продаж генераторів та складського обладнання. Він отримував повну передоплату, після чого зникав.

На Київщині чоловік ошукав людей на майже 800 тис. гривень, продаючи неіснуючі генератори та обладнання

Під виглядом продажу генераторів і складського обладнання 37-річний мешканець Київщини ошукав покупців на сотні тисяч гривень - йому повідомлено про підозру у шахрайстві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури 37-річному мешканцю Київської області повідомлено про підозру у шахрайстві (ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Чоловік з липня 2025 по січень 2026 року на інтернет-майданчиках Prom та ОЛХ розміщував фейкові оголошення про продаж генераторів, на які через проблеми з електрикою підвищений попит, побутівок та штабелерів (обладнання для підйому вантажів).

У листуванні з потенційними покупцями чоловік надсилав їм рахунки на повну оплату замовлень на підконтрольні йому банківські рахунки та отримавши гроші, більше на зв'язок не виходив.

У такий спосіб він ошукав 7 покупців на майже 800 тис. гривень.

На Київщині викрили трьох посадовців які постачали критичне обладнання російській промисловості26.01.26, 20:20 • 3670 переглядiв

Ольга Розгон

