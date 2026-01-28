На Київщині чоловік ошукав людей на майже 800 тис. гривень, продаючи неіснуючі генератори та обладнання
Київ • УНН
На Київщині 37-річний чоловік ошукав сімох покупців на майже 800 тисяч гривень, розміщуючи фейкові оголошення про продаж генераторів та складського обладнання. Він отримував повну передоплату, після чого зникав.
Під виглядом продажу генераторів і складського обладнання 37-річний мешканець Київщини ошукав покупців на сотні тисяч гривень - йому повідомлено про підозру у шахрайстві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури 37-річному мешканцю Київської області повідомлено про підозру у шахрайстві (ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України)
Чоловік з липня 2025 по січень 2026 року на інтернет-майданчиках Prom та ОЛХ розміщував фейкові оголошення про продаж генераторів, на які через проблеми з електрикою підвищений попит, побутівок та штабелерів (обладнання для підйому вантажів).
У листуванні з потенційними покупцями чоловік надсилав їм рахунки на повну оплату замовлень на підконтрольні йому банківські рахунки та отримавши гроші, більше на зв'язок не виходив.
У такий спосіб він ошукав 7 покупців на майже 800 тис. гривень.
