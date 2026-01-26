На Київщині викрили трьох посадовців які постачали критичне обладнання російській промисловості

Київська обласна прокуратура викрила схему незаконного постачання українського критичного обладнання до рф в обхід санкцій. Трьом службовцям підприємства повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, а загальна вартість переправлених електромеханічних пристроїв становить близько 9 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, службові особи одного з підприємств Київської області організували продаж оптових партій вітчизняних електромеханічних пристроїв для потреб ворожого промислового виробника. Йдеться про обладнання, яке використовується у системах автоматизації та безпеки і має критичне значення для функціонування державного сектору економіки країни-агресора.

Слідство встановило, що починаючи з серпня 2022 року по січень 2023 український виробник, попри чинні обмеження, систематично постачав таку продукцію російському підприємству, яке співпрацює з урядовими структурами рф - повідомляє Генпрокуратура.

Для маскування незаконного експорту використовували багаторівневу логістичну схему. Українську продукцію оформлювали на фіктивне підприємство, зареєстроване на території Близького Сходу. Надалі вантаж транзитом через країни Європейського Союзу потрапляв до рф.

За попередніми даними, за такою схемою до рф переправили кілька партій електромеханічних пристроїв на загальну суму близько 9 млн гривень.

У січні 2023 схему було викрито та зупинено. Після проведення розслідування трьом службовим особам підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

