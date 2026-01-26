На Київщині викрили трьох посадовців які постачали критичне обладнання російській промисловості

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 2160 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 8044 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 12051 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 18045 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 19157 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 33273 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23582 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 45560 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22055 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41102 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
93%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 30879 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 37567 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК26 січня, 10:52 • 26652 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 11361 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго26 січня, 11:59 • 18569 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу18:05 • 644 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 8058 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 33276 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 45563 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 37735 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Харків
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско17:14 • 1250 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 5228 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 5990 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 11440 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 34309 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
ChatGPT

На Київщині викрили трьох посадовців які постачали критичне обладнання російській промисловості

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Київська обласна прокуратура викрила схему незаконного постачання українського критичного обладнання до росії. Трьом службовцям підприємства повідомлено про підозру, вартість переправлених пристроїв становить близько 9 млн гривень.

На Київщині викрили трьох посадовців які постачали критичне обладнання російській промисловості

Київська обласна прокуратура викрила схему незаконного постачання українського критичного обладнання до рф в обхід санкцій. Трьом службовцям підприємства повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, а загальна вартість переправлених електромеханічних пристроїв становить близько 9 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, службові особи одного з підприємств Київської області організували продаж оптових партій вітчизняних електромеханічних пристроїв для потреб ворожого промислового виробника. Йдеться про обладнання, яке використовується у системах автоматизації та безпеки і має критичне значення для функціонування державного сектору економіки країни-агресора.

Слідство встановило, що починаючи з серпня 2022 року по січень 2023 український виробник, попри чинні обмеження, систематично постачав таку продукцію російському підприємству, яке співпрацює з урядовими структурами рф

- повідомляє Генпрокуратура.

Для маскування незаконного експорту використовували багаторівневу логістичну схему. Українську продукцію оформлювали на фіктивне підприємство, зареєстроване на території Близького Сходу. Надалі вантаж транзитом через країни Європейського Союзу потрапляв до рф.

За попередніми даними, за такою схемою до рф переправили кілька партій електромеханічних пристроїв на загальну суму близько 9 млн гривень.

У січні 2023 схему було викрито та зупинено. Після проведення розслідування трьом службовим особам підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Понад 43 млн грн авансу за реконструкцію причалу в Чорноморську вивели за кордон: підприємцю повідомили про підозру26.01.26, 16:57 • 1878 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
Європейський Союз