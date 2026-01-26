В Киевской области разоблачили трех должностных лиц, поставлявших критическое оборудование российской промышленности

Киевская областная прокуратура разоблачила схему незаконной поставки украинского критического оборудования в рф в обход санкций. Трем служащим предприятия сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, а общая стоимость переправленных электромеханических устройств составляет около 9 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, должностные лица одного из предприятий Киевской области организовали продажу оптовых партий отечественных электромеханических устройств для нужд вражеского промышленного производителя. Речь идет об оборудовании, которое используется в системах автоматизации и безопасности и имеет критическое значение для функционирования государственного сектора экономики страны-агрессора.

Следствие установило, что начиная с августа 2022 года по январь 2023 года украинский производитель, несмотря на действующие ограничения, систематически поставлял такую продукцию российскому предприятию, которое сотрудничает с правительственными структурами РФ - сообщает Генпрокуратура.

Для маскировки незаконного экспорта использовали многоуровневую логистическую схему. Украинскую продукцию оформляли на фиктивное предприятие, зарегистрированное на территории Ближнего Востока. В дальнейшем груз транзитом через страны Европейского Союза попадал в РФ.

По предварительным данным, по такой схеме в РФ переправили несколько партий электромеханических устройств на общую сумму около 9 млн гривен.

В январе 2023 года схема была разоблачена и остановлена. После проведения расследования трем должностным лицам предприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

