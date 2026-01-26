В Киевской области разоблачили трех должностных лиц, поставлявших критическое оборудование российской промышленности

$43.140.03
17:23 • 2194 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 8144 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 12086 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 18089 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 19183 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 33306 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 23594 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 45592 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22065 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41114 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Популярные новости
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18 • 30975 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 37735 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26 января, 10:52 • 26770 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 11449 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго26 января, 11:59 • 18658 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 694 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 8158 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 33312 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 45598 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 37778 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 1290 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 5274 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 6040 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 11473 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 34329 просмотра
В Киевской области разоблачили трех должностных лиц, поставлявших критическое оборудование российской промышленности

Киев • УНН • 110 просмотра

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Киевская областная прокуратура разоблачила схему незаконной поставки украинского критического оборудования в россию. Трем служащим предприятия сообщено о подозрении, стоимость переправленных устройств составляет около 9 млн гривен.

В Киевской области разоблачили трех должностных лиц, поставлявших критическое оборудование российской промышленности

Киевская областная прокуратура разоблачила схему незаконной поставки украинского критического оборудования в рф в обход санкций. Трем служащим предприятия сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, а общая стоимость переправленных электромеханических устройств составляет около 9 млн гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, должностные лица одного из предприятий Киевской области организовали продажу оптовых партий отечественных электромеханических устройств для нужд вражеского промышленного производителя. Речь идет об оборудовании, которое используется в системах автоматизации и безопасности и имеет критическое значение для функционирования государственного сектора экономики страны-агрессора.

Следствие установило, что начиная с августа 2022 года по январь 2023 года украинский производитель, несмотря на действующие ограничения, систематически поставлял такую продукцию российскому предприятию, которое сотрудничает с правительственными структурами РФ

- сообщает Генпрокуратура.

Для маскировки незаконного экспорта использовали многоуровневую логистическую схему. Украинскую продукцию оформляли на фиктивное предприятие, зарегистрированное на территории Ближнего Востока. В дальнейшем груз транзитом через страны Европейского Союза попадал в РФ.

По предварительным данным, по такой схеме в РФ переправили несколько партий электромеханических устройств на общую сумму около 9 млн гривен.

В январе 2023 года схема была разоблачена и остановлена. После проведения расследования трем должностным лицам предприятия сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Более 43 млн грн аванса за реконструкцию причала в Черноморске вывели за границу: предпринимателю сообщили о подозрении26.01.26, 16:57 • 1886 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Санкции
Техника
Война в Украине
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Европейский Союз