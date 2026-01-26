Более 43 млн грн аванса за реконструкцию причала в Черноморске вывели за границу: предпринимателю сообщили о подозрении

Директору общества сообщили о подозрении в завладении средствами государственного предприятия при оплате услуг по реконструкции причала в городе Черноморск Одесской области. Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Как установило следствие, в июле 2018 года руководитель предприятия подал предложение для участия в тендере, объявленном государственным предприятием на выполнение работ по реконструкции гидротехнического оборудования. По результатам процедуры между сторонами был заключен договор общей стоимостью 88,6 млн грн.

В соответствии с условиями контракта государственное предприятие перечислило исполнителю авансовый платеж в размере половины суммы договора – более 43 млн грн. Впрочем, предусмотренные соглашением работы выполнены не были.

Вместо этого, по данным правоохранителей, полученными средствами директор общества распорядился по своему усмотрению. В частности, сразу после поступления денег он перечислил их на частный счет учредителя предприятия за границей.

В результате таких действий государственному предприятию нанесен ущерб на сумму более 43 млн грн.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

