Более 43 млн грн аванса за реконструкцию причала в Черноморске вывели за границу: предпринимателю сообщили о подозрении
Киев • УНН
Руководителю предприятия сообщено о подозрении в завладении 43 млн грн аванса за реконструкцию причала в Черноморске. Деньги перечислили на счет учредителя за границей, работы не выполнили.
Директору общества сообщили о подозрении в завладении средствами государственного предприятия при оплате услуг по реконструкции причала в городе Черноморск Одесской области. Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Как установило следствие, в июле 2018 года руководитель предприятия подал предложение для участия в тендере, объявленном государственным предприятием на выполнение работ по реконструкции гидротехнического оборудования. По результатам процедуры между сторонами был заключен договор общей стоимостью 88,6 млн грн.
В соответствии с условиями контракта государственное предприятие перечислило исполнителю авансовый платеж в размере половины суммы договора – более 43 млн грн. Впрочем, предусмотренные соглашением работы выполнены не были.
Вместо этого, по данным правоохранителей, полученными средствами директор общества распорядился по своему усмотрению. В частности, сразу после поступления денег он перечислил их на частный счет учредителя предприятия за границей.
В результате таких действий государственному предприятию нанесен ущерб на сумму более 43 млн грн.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним
Гендиректор энергопредприятия и двое подчиненных предстанут перед судом за растрату 5 млн грн. Они завышали цены на материалы при ремонте критической инфраструктуры.