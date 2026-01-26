Понад 43 млн грн авансу за реконструкцію причалу в Чорноморську вивели за кордон: підприємцю повідомили про підозру

$43.140.03
50.650.13
ukenru
13:53 • 3226 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 9724 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 13033 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 23419 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 19352 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 38610 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 20444 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 36523 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23019 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27921 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 29315 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 25772 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 28593 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 20704 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 13167 перегляди
Публікації
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 23432 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 38622 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 28626 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 36528 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 113730 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Музикант
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Європа
Київська область
Реклама
УНН Lite
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 802 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 1554 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 8112 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 32359 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 31746 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
TikTok

Понад 43 млн грн авансу за реконструкцію причалу в Чорноморську вивели за кордон: підприємцю повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Керівнику підприємства повідомлено про підозру у заволодінні 43 млн грн авансу за реконструкцію причалу в Чорноморську. Гроші перерахували на рахунок засновника за кордоном, роботи не виконали.

Понад 43 млн грн авансу за реконструкцію причалу в Чорноморську вивели за кордон: підприємцю повідомили про підозру

Директору товариства повідомили про підозру у заволодінні коштами державного підприємства під час оплати послуг з реконструкції причалу у місті Чорноморськ Одеської області. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Як встановило слідство, у липні 2018 року керівник підприємства подав пропозицію для участі в тендері, оголошеному державним підприємством на виконання робіт з реконструкції гідротехнічного обладнання. За результатами процедури між сторонами було укладено договір загальною вартістю 88,6 млн грн.

Відповідно до умов контракту державне підприємство перерахувало виконавцю авансовий платіж у розмірі половини суми договору – понад 43 млн грн. Втім, передбачені угодою роботи виконані не були.

Натомість, за даними правоохоронців, отриманими коштами директор товариства розпорядився на власний розсуд. Зокрема, одразу після надходження грошей він перерахував їх на приватний рахунок засновника підприємства за кордоном.

У результаті таких дій державному підприємству завдано збитків на суму понад 43 млн грн.

У результаті таких дій державному підприємству завдано збитків на суму понад 43 млн грн

- зазначили у Генпрокуратурі.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

Гендиректор енергопідприємства та двоє підлеглих постануть перед судом за розтрату 5 млн грн. Вони завищували ціни на матеріали під час ремонту критичної інфраструктури.

Андрій Тимощенков

Кримінал та НП
Державний бюджет
Енергетика
Електроенергія
Бюро економічної безпеки України
Одеська область