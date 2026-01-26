Понад 43 млн грн авансу за реконструкцію причалу в Чорноморську вивели за кордон: підприємцю повідомили про підозру

Директору товариства повідомили про підозру у заволодінні коштами державного підприємства під час оплати послуг з реконструкції причалу у місті Чорноморськ Одеської області. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Як встановило слідство, у липні 2018 року керівник підприємства подав пропозицію для участі в тендері, оголошеному державним підприємством на виконання робіт з реконструкції гідротехнічного обладнання. За результатами процедури між сторонами було укладено договір загальною вартістю 88,6 млн грн.

Відповідно до умов контракту державне підприємство перерахувало виконавцю авансовий платіж у розмірі половини суми договору – понад 43 млн грн. Втім, передбачені угодою роботи виконані не були.

Натомість, за даними правоохоронців, отриманими коштами директор товариства розпорядився на власний розсуд. Зокрема, одразу після надходження грошей він перерахував їх на приватний рахунок засновника підприємства за кордоном.

У результаті таких дій державному підприємству завдано збитків на суму понад 43 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

