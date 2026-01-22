$43.180.08
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 11317 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 5364 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 9824 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 13564 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 19520 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 26546 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41321 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39704 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 65644 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Гендиректора енергопідприємства та двох підлеглих судитимуть за розтрату 5 млн грн на ремонті критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Гендиректор енергопідприємства та двоє підлеглих постануть перед судом за розтрату 5 млн грн. Вони завищували ціни на матеріали під час ремонту критичної інфраструктури.

Гендиректора енергопідприємства та двох підлеглих судитимуть за розтрату 5 млн грн на ремонті критичної інфраструктури

Гендиректор енергопідприємства та двоє підлеглих постануть перед судом за розтрату 5 млн грн на ремонті критичної інфраструктури, навмисно завищуючи ціни на матеріали. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно генерального директора підприємства критичної енергетичної інфраструктури та двох його підлеглих

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2023 році посадовець, залучивши начальника відділу публічних закупівель та інженера з проєктно-кошторисної роботи, здійснив розтрату майна підприємства.

Він замовляв будівельні та ремонтні роботи на об’єкті критичної інфраструктури у двох заздалегідь визначених компаній. Спільники вже в кошторисі навмисне завищували ціни на матеріали, але формально проводили закупівлі, укладали договори й підписували акти виконаних робіт.

Внаслідок цього державі завдано збитків на 5 млн грн.

Викрили спільників у травні 2025 року. Вони обвинувачуються у розтраті чужого майна, яке перебувало у їхньому віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Генеральний прокурор (Україна)