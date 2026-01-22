Гендиректора енергопідприємства та двох підлеглих судитимуть за розтрату 5 млн грн на ремонті критичної інфраструктури

Гендиректор енергопідприємства та двоє підлеглих постануть перед судом за розтрату 5 млн грн на ремонті критичної інфраструктури, навмисно завищуючи ціни на матеріали. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно генерального директора підприємства критичної енергетичної інфраструктури та двох його підлеглих - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2023 році посадовець, залучивши начальника відділу публічних закупівель та інженера з проєктно-кошторисної роботи, здійснив розтрату майна підприємства.

Він замовляв будівельні та ремонтні роботи на об’єкті критичної інфраструктури у двох заздалегідь визначених компаній. Спільники вже в кошторисі навмисне завищували ціни на матеріали, але формально проводили закупівлі, укладали договори й підписували акти виконаних робіт.

Внаслідок цього державі завдано збитків на 5 млн грн.

Викрили спільників у травні 2025 року. Вони обвинувачуються у розтраті чужого майна, яке перебувало у їхньому віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

