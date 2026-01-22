Гендиректора энергопредприятия и двух подчиненных будут судить за растрату 5 млн грн на ремонте критической инфраструктуры

Гендиректор энергопредприятия и двое подчиненных предстанут перед судом за растрату 5 млн грн на ремонте критической инфраструктуры, намеренно завышая цены на материалы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении генерального директора предприятия критической энергетической инфраструктуры и двух его подчиненных - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2023 году должностное лицо, привлекая начальника отдела публичных закупок и инженера по проектно-сметной работе, совершило растрату имущества предприятия.

Он заказывал строительные и ремонтные работы на объекте критической инфраструктуры у двух заранее определенных компаний. Сообщники уже в смете умышленно завышали цены на материалы, но формально проводили закупки, заключали договоры и подписывали акты выполненных работ.

В результате государству нанесен ущерб на 5 млн грн.

Разоблачили сообщников в мае 2025 года. Они обвиняются в растрате чужого имущества, находившегося в их ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенной повторно, в крупных размерах, в условиях военного положения, организованной группой (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

