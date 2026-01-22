$43.180.08
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 11535 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 5614 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 10040 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 13652 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 19571 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 26591 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41342 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39717 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 65743 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Гендиректора энергопредприятия и двух подчиненных будут судить за растрату 5 млн грн на ремонте критической инфраструктуры

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Гендиректор энергопредприятия и двое подчиненных предстанут перед судом за растрату 5 млн грн. Они завышали цены на материалы при ремонте критической инфраструктуры.

Гендиректора энергопредприятия и двух подчиненных будут судить за растрату 5 млн грн на ремонте критической инфраструктуры

Гендиректор энергопредприятия и двое подчиненных предстанут перед судом за растрату 5 млн грн на ремонте критической инфраструктуры, намеренно завышая цены на материалы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении генерального директора предприятия критической энергетической инфраструктуры и двух его подчиненных

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2023 году должностное лицо, привлекая начальника отдела публичных закупок и инженера по проектно-сметной работе, совершило растрату имущества предприятия.

Он заказывал строительные и ремонтные работы на объекте критической инфраструктуры у двух заранее определенных компаний. Сообщники уже в смете умышленно завышали цены на материалы, но формально проводили закупки, заключали договоры и подписывали акты выполненных работ.

В результате государству нанесен ущерб на 5 млн грн.

Разоблачили сообщников в мае 2025 года. Они обвиняются в растрате чужого имущества, находившегося в их ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенной повторно, в крупных размерах, в условиях военного положения, организованной группой (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Бизнес с рф во время войны: разоблачен директор компании, работавшей в Украине на врага21.01.26, 17:56 • 4394 просмотра

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Генеральный прокурор Украины