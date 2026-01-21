Бизнес с рф во время войны: разоблачен директор компании, работавшей в Украине на врага

$43.180.08
15:14 • 3416 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 7360 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 8488 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 18749 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 25377 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 18225 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 20106 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 38063 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 57183 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 49182 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 25552 просмотра
Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидает четвертого ребенка21 января, 07:22 • 9974 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT21 января, 08:33 • 22478 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 5574 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 19280 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 7360 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 18749 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 19280 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 25377 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 46838 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Михаил Федоров
Лавров Сергей Викторович
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Государственная граница Украины
Сумская область
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 594 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 19280 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 25552 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 23294 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 29214 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
The New York Times

Бизнес с рф во время войны: разоблачен директор компании, работавшей в Украине на врага

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Директору украинской компании сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности за сотрудничество с российским бизнесом. Его действия способствовали получению прибыли в пользу рф.

Бизнес с рф во время войны: разоблачен директор компании, работавшей в Украине на врага

Во время полномасштабной войны директор украинской компании продолжал сотрудничать с российским бизнесом и фактически обеспечивал его деятельность в Украине. Правоохранители сообщили ему о подозрении в коллаборационной деятельности — следствие установило финансовые операции и управленческие решения в пользу государства-агрессора. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю компании, который во время полномасштабной войны продолжал сотрудничество с бизнесом РФ и фактически обеспечивал его работу в Украине. Речь идет о коллаборационной деятельности

- говорится в сообщении.

По данным следствия, предприятие занималось покупкой и продажей лакокрасочных материалов и входило в международную группу "Единая Торговая Система", которая, несмотря на формальную смену владельцев, до августа 2023 года находилась под фактическим контролем граждан РФ.

Следствие установило, что директор знал о запрете любого хозяйственного сотрудничества с государством-агрессором, однако не прекратил связей и выполнял управленческие решения лиц, подконтрольных России.

В частности, задокументировано:

• поддержание договорных отношений со связанными с РФ предприятиями;

• проведение финансовых операций с резидентами Российской Федерации;

• подчинение управленческих и финансовых решений лицам, подконтрольным государству-агрессору.

По версии следствия, такая деятельность способствовала получению прибыли и ее дальнейшему перераспределению в пользу РФ.

Действия директора квалифицированы по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме.

Организовал поставки 15 тысяч единиц техники для армии рф: гендиректору ПАО "КАМАЗ" сообщено о подозрении20.01.26, 17:01 • 2702 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаКриминал и ЧП
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Украина