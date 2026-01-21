Бизнес с рф во время войны: разоблачен директор компании, работавшей в Украине на врага

Во время полномасштабной войны директор украинской компании продолжал сотрудничать с российским бизнесом и фактически обеспечивал его деятельность в Украине. Правоохранители сообщили ему о подозрении в коллаборационной деятельности — следствие установило финансовые операции и управленческие решения в пользу государства-агрессора. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю компании, который во время полномасштабной войны продолжал сотрудничество с бизнесом РФ и фактически обеспечивал его работу в Украине. Речь идет о коллаборационной деятельности - говорится в сообщении.

По данным следствия, предприятие занималось покупкой и продажей лакокрасочных материалов и входило в международную группу "Единая Торговая Система", которая, несмотря на формальную смену владельцев, до августа 2023 года находилась под фактическим контролем граждан РФ.

Следствие установило, что директор знал о запрете любого хозяйственного сотрудничества с государством-агрессором, однако не прекратил связей и выполнял управленческие решения лиц, подконтрольных России.

В частности, задокументировано:

• поддержание договорных отношений со связанными с РФ предприятиями;

• проведение финансовых операций с резидентами Российской Федерации;

• подчинение управленческих и финансовых решений лицам, подконтрольным государству-агрессору.

По версии следствия, такая деятельность способствовала получению прибыли и ее дальнейшему перераспределению в пользу РФ.

Действия директора квалифицированы по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме.

