15:14 • 2506 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 4896 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 6868 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 17386 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 24244 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 17918 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 19942 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 37948 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 57081 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 49072 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 24752 перегляди
Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса очікує на четверту дитину21 січня, 07:22 • 8748 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT21 січня, 08:33 • 21817 перегляди
У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго21 січня, 09:24 • 4742 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 17904 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 46328 перегляди
Бізнес з рф під час війни: викрито директора компанії, що працювала в Україні на ворога

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Директору української компанії повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за співпрацю з російським бізнесом. Його дії сприяли отриманню прибутків на користь рф.

Бізнес з рф під час війни: викрито директора компанії, що працювала в Україні на ворога

Під час повномасштабної війни директор української компанії продовжував співпрацю з бізнесом росії та фактично забезпечував його діяльність в Україні. Правоохоронці повідомили йому про підозру у колабораційній діяльності — слідство встановило фінансові операції та управлінські рішення на користь держави-агресора. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику компанії, який під час повномасштабної війни продовжував співпрацю з бізнесом рф і фактично забезпечував його роботу в Україні. Йдеться про колабораційну діяльніст

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підприємство займалося купівлею та продажем лакофарбових матеріалів і входило до міжнародної групи "Єдина Торгова Система", яка попри формальну зміну власників до серпня 2023 року перебувала під фактичним контролем громадян рф.

Слідство встановило, що директор знав про заборону будь-якої господарської співпраці з державою-агресором, однак не припинив зв’язків і виконував управлінські рішення осіб, підконтрольних росії.

Зокрема, задокументовано:

• підтримання договірних відносин із пов’язаними з рф підприємствами;

• проведення фінансових операцій із резидентами російської федерації;

• підпорядкування управлінських і фінансових рішень особам, підконтрольним державі-агресору.

За версією слідства, така діяльність сприяла отриманню прибутків і їх подальшому перерозподілу на користь рф.

Дії директора кваліфіковано за ч. 4 ст. 111-1 КК України. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.

Ольга Розгон

ЕкономікаКримінал та НП
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Україна