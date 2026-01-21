Бізнес з рф під час війни: викрито директора компанії, що працювала в Україні на ворога

Під час повномасштабної війни директор української компанії продовжував співпрацю з бізнесом росії та фактично забезпечував його діяльність в Україні. Правоохоронці повідомили йому про підозру у колабораційній діяльності — слідство встановило фінансові операції та управлінські рішення на користь держави-агресора. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику компанії, який під час повномасштабної війни продовжував співпрацю з бізнесом рф і фактично забезпечував його роботу в Україні. Йдеться про колабораційну діяльніст - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підприємство займалося купівлею та продажем лакофарбових матеріалів і входило до міжнародної групи "Єдина Торгова Система", яка попри формальну зміну власників до серпня 2023 року перебувала під фактичним контролем громадян рф.

Слідство встановило, що директор знав про заборону будь-якої господарської співпраці з державою-агресором, однак не припинив зв’язків і виконував управлінські рішення осіб, підконтрольних росії.

Зокрема, задокументовано:

• підтримання договірних відносин із пов’язаними з рф підприємствами;

• проведення фінансових операцій із резидентами російської федерації;

• підпорядкування управлінських і фінансових рішень особам, підконтрольним державі-агресору.

За версією слідства, така діяльність сприяла отриманню прибутків і їх подальшому перерозподілу на користь рф.

Дії директора кваліфіковано за ч. 4 ст. 111-1 КК України. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.

