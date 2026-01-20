$43.180.08
Ексклюзив
13:37 • 3160 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 10888 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 11094 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 19181 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 20053 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 21223 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20398 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17301 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36716 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 67922 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Організував постачання 15 тисяч одиниць техніки для армії рф: гендиректору ПАТ "КАМАЗ" повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Генеральному директору ПАТ "КАМАЗ" оголошено підозру у пособництві рф. Він організував масштабне постачання військової техніки та її переоснащення для армії агресора.

Організував постачання 15 тисяч одиниць техніки для армії рф: гендиректору ПАТ "КАМАЗ" повідомлено про підозру

Генеральному директору ПАТ "КАМАЗ" повідомлено про підозру у пособництві росії. За даними слідства, він організував масштабне постачання військової техніки для армії агресора та її технічне переоснащення, що кваліфікують як допомогу у веденні агресивної війни. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили факти системного постачання військової техніки для потреб збройних сил рф

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з лютого 2022 року генеральний директор ПАТ "КАМАЗ" (структура ДК "Ростех") організував постачання значних обсягів автомобільної техніки для армії держави-агресора.

Йдеться щонайменше про 15 тисяч одиниць техніки, серед яких:

  • понад 12 тисяч бортових автомобілів;
    • більш ніж 2 тисячі сідельних тягачів;
      • понад 400 самоскидів;
        • близько 1 тисячі модифікованих машин.

          Окрім постачання, організовано масштабні технічні та механічні модифікації для забезпечення логістичних і тилових потреб армії рф.

          Дії підозрюваного кваліфіковано як пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України).

          Зловживання на гуманітарному розмінуванні на 129 млн грн: правоохоронці провели обшуки і встановлюють коло причетних19.01.26, 13:10 • 2792 перегляди

