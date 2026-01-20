Організував постачання 15 тисяч одиниць техніки для армії рф: гендиректору ПАТ "КАМАЗ" повідомлено про підозру

Генеральному директору ПАТ "КАМАЗ" повідомлено про підозру у пособництві росії. За даними слідства, він організував масштабне постачання військової техніки для армії агресора та її технічне переоснащення, що кваліфікують як допомогу у веденні агресивної війни. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили факти системного постачання військової техніки для потреб збройних сил рф - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з лютого 2022 року генеральний директор ПАТ "КАМАЗ" (структура ДК "Ростех") організував постачання значних обсягів автомобільної техніки для армії держави-агресора.

Йдеться щонайменше про 15 тисяч одиниць техніки, серед яких:

понад 12 тисяч бортових автомобілів;

більш ніж 2 тисячі сідельних тягачів;

понад 400 самоскидів;

близько 1 тисячі модифікованих машин.

Окрім постачання, організовано масштабні технічні та механічні модифікації для забезпечення логістичних і тилових потреб армії рф.

Дії підозрюваного кваліфіковано як пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України).

Зловживання на гуманітарному розмінуванні на 129 млн грн: правоохоронці провели обшуки і встановлюють коло причетних