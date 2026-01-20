Організував постачання 15 тисяч одиниць техніки для армії рф: гендиректору ПАТ "КАМАЗ" повідомлено про підозру
Київ • УНН
Генеральному директору ПАТ "КАМАЗ" оголошено підозру у пособництві рф. Він організував масштабне постачання військової техніки та її переоснащення для армії агресора.
Генеральному директору ПАТ "КАМАЗ" повідомлено про підозру у пособництві росії. За даними слідства, він організував масштабне постачання військової техніки для армії агресора та її технічне переоснащення, що кваліфікують як допомогу у веденні агресивної війни. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили факти системного постачання військової техніки для потреб збройних сил рф
За даними слідства, з лютого 2022 року генеральний директор ПАТ "КАМАЗ" (структура ДК "Ростех") організував постачання значних обсягів автомобільної техніки для армії держави-агресора.
Йдеться щонайменше про 15 тисяч одиниць техніки, серед яких:
- понад 12 тисяч бортових автомобілів;
- більш ніж 2 тисячі сідельних тягачів;
- понад 400 самоскидів;
- близько 1 тисячі модифікованих машин.
Окрім постачання, організовано масштабні технічні та механічні модифікації для забезпечення логістичних і тилових потреб армії рф.
Дії підозрюваного кваліфіковано як пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України).
