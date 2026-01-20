Организовал поставки 15 тысяч единиц техники для армии рф: гендиректору ПАО "КАМАЗ" сообщено о подозрении
Киев • УНН
Генеральному директору ПАО "КАМАЗ" объявлено подозрение в пособничестве рф. Он организовал масштабные поставки военной техники и ее переоснащение для армии агрессора.
Генеральному директору ПАО "КАМАЗ" сообщено о подозрении в пособничестве россии. По данным следствия, он организовал масштабные поставки военной техники для армии агрессора и ее техническое переоснащение, что квалифицируется как помощь в ведении агрессивной войны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили факты системных поставок военной техники для нужд вооруженных сил рф
По данным следствия, с февраля 2022 года генеральный директор ПАО "КАМАЗ" (структура ГК "Ростех") организовал поставки значительных объемов автомобильной техники для армии государства-агрессора.
Речь идет как минимум о 15 тысячах единиц техники, среди которых:
- более 12 тысяч бортовых автомобилей;
- более 2 тысяч седельных тягачей;
- более 400 самосвалов;
- около 1 тысячи модифицированных машин.
Помимо поставок, организованы масштабные технические и механические модификации для обеспечения логистических и тыловых потребностей армии рф.
Действия подозреваемого квалифицированы как пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины).
