Организовал поставки 15 тысяч единиц техники для армии рф: гендиректору ПАО "КАМАЗ" сообщено о подозрении

Генеральному директору ПАО "КАМАЗ" сообщено о подозрении в пособничестве россии. По данным следствия, он организовал масштабные поставки военной техники для армии агрессора и ее техническое переоснащение, что квалифицируется как помощь в ведении агрессивной войны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили факты системных поставок военной техники для нужд вооруженных сил рф - говорится в сообщении.

По данным следствия, с февраля 2022 года генеральный директор ПАО "КАМАЗ" (структура ГК "Ростех") организовал поставки значительных объемов автомобильной техники для армии государства-агрессора.

Речь идет как минимум о 15 тысячах единиц техники, среди которых:

более 12 тысяч бортовых автомобилей;

более 2 тысяч седельных тягачей;

более 400 самосвалов;

около 1 тысячи модифицированных машин.

Помимо поставок, организованы масштабные технические и механические модификации для обеспечения логистических и тыловых потребностей армии рф.

Действия подозреваемого квалифицированы как пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Злоупотребления на гуманитарном разминировании на 129 млн грн: правоохранители провели обыски и устанавливают круг причастных