Эксклюзив
13:37 • 3210 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 10979 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 11144 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 19235 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 20107 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 21260 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20422 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17312 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36731 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 67953 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 74153 просмотра
Организовал поставки 15 тысяч единиц техники для армии рф: гендиректору ПАО "КАМАЗ" сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Генеральному директору ПАО "КАМАЗ" объявлено подозрение в пособничестве рф. Он организовал масштабные поставки военной техники и ее переоснащение для армии агрессора.

Организовал поставки 15 тысяч единиц техники для армии рф: гендиректору ПАО "КАМАЗ" сообщено о подозрении

Генеральному директору ПАО "КАМАЗ" сообщено о подозрении в пособничестве россии. По данным следствия, он организовал масштабные поставки военной техники для армии агрессора и ее техническое переоснащение, что квалифицируется как помощь в ведении агрессивной войны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили факты системных поставок военной техники для нужд вооруженных сил рф

- говорится в сообщении.

По данным следствия, с февраля 2022 года генеральный директор ПАО "КАМАЗ" (структура ГК "Ростех") организовал поставки значительных объемов автомобильной техники для армии государства-агрессора.

Речь идет как минимум о 15 тысячах единиц техники, среди которых:

  • более 12 тысяч бортовых автомобилей;
    • более 2 тысяч седельных тягачей;
      • более 400 самосвалов;
        • около 1 тысячи модифицированных машин.

          Помимо поставок, организованы масштабные технические и механические модификации для обеспечения логистических и тыловых потребностей армии рф.

          Действия подозреваемого квалифицированы как пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

          Злоупотребления на гуманитарном разминировании на 129 млн грн: правоохранители провели обыски и устанавливают круг причастных19.01.26, 13:10 • 2792 просмотра

          Ольга Розгон

          Криминал и ЧП
          Техника
          Война в Украине
          Генеральный прокурор Украины