В Киеве задержали участников агентурной сети рф, которая готовила заказные убийства военных и волонтеров

В Киеве разоблачена агентурная сеть рф, которая готовила заказные убийства военных и волонтеров, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

В столице при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачена и прекращена деятельность агентурной сети военной разведки рф, планировавшей убийства командиров Сил обороны Украины и известных общественных деятелей. Участники были задержаны непосредственно перед реализацией преступления - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как указали в Нацполиции, правоохранители предотвратили серию заказных убийств общественного деятеля и представителей силовых ведомств, организованных агентами рф.

По данным прокуратуры, "координацию осуществлял кадровый сотрудник гру рф - он определял цели, распределял роли и руководил подготовкой".

"Координацию деятельности осуществлял куратор из главного разведывательного управления генштаба вс рф, который специализируется на проведении разведывательно-диверсионных операций на территории Украины. Им оказался 39-летний сотрудник 4-го управления центра специального назначения "Кубинка" сил специальных операций вражеской спецслужбы под позывным "Метеор"", - рассказали в полиции.

"К выполнению привлекли четырех человек: руководителя охранной фирмы, правоохранителя, бывшего осужденного и женщину, которая обеспечивала перевозки", - отметили в прокуратуре.

По приказу куратора, как сообщили в Нацполиции, фигуранты "устанавливали потенциальных жертв из числа известных общественных деятелей или представителей командования подразделений Сил обороны Украины, в частности Главного управления разведки, Национальной гвардии, добровольческих формирований территориальной общины".

"Группа действовала по четкому плану: один исполнитель должен был совершать убийства, другие - отвечали за транспорт, логистику и прикрытие. Еще один участник получал данные из закрытых баз и передавал их представителям рф", - рассказали в прокуратуре.

По данным прокуратуры, для передвижения фигуранты "использовали автомобили с проблесковыми маячками под видом охраны, чтобы беспрепятственно покидать место преступления". "Оружие и боеприпасы брали из схронов в Киевской и Черкасской областях. Также готовили убийства с применением взрывчатки, которую планировали закладывать под автомобили", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Группу задержали накануне подготовки к убийству командира одного из добровольческих формирований в Киеве - сообщили в прокуратуре.

Во время обысков, как указано, изъято оружие, телефоны, сим-карты и другие доказательства.

"Им сообщено о подозрении за государственную измену, покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу группой лиц, а также несанкционированные действия с информацией. Действия организаторов, находящихся на территории рф, дополнительно квалифицированы как покушение на диверсию", - указали в Офисе Генпрокурора.

СБУ удалось ликвидировать агентурную сеть россиян, действовавших через религиозные общины, и предотвратить покушения - Зеленский