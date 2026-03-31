У Києві затримали учасників агентурної мережі рф, яка готувала замовні вбивства військових і волонтерів

У Києві викрито агентурну мережу рф, яка готувала замовні вбивства військових і волонтерів, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

У столиці за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито і припинено діяльність агентурної мережі воєнної розвідки рф, що планувала вбивства командирів Сил оборони України та відомих громадських діячів. Учасників затримали безпосередньо перед реалізацією злочину - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як вказали у Нацполіції, правоохоронці запобігли серії замовних вбивств громадського діяча та представників силових відомств, організованих агентами рф.

За даними прокуратури, "координацію здійснював кадровий співробітник гру рф - він визначав цілі, розподіляв ролі та керував підготовкою".

"Координацію діяльності здійснював куратор з головного розвідувального управління генштабу зс рф, який спеціалізується на проведенні розвідувально-диверсійних операцій на території України. Ним виявився 39-річний співробітник 4-го управління центру спеціального призначення "Кубінка" сил спеціальних операцій ворожої спецслужби за позивним "Метеор"", - розповіли у поліції.

"До виконання залучили чотирьох осіб: керівника охоронної фірми, правоохоронця, колишнього засудженого та жінку, яка забезпечувала перевезення", - зазначили у прокуратурі.

За наказом куратора, як повідомили у Нацполіції, фігуранти "встановлювали потенційних жертв з-поміж відомих громадських діячів чи представників командування підрозділів Сил оборони України, зокрема Головного управління розвідки, Національної гвардії, добровольчих формувань територіальної громади".

"Група діяла за чітким планом: один виконавець мав вчиняти вбивства, інші - відповідали за транспорт, логістику та прикриття. Ще один учасник отримував дані з закритих баз і передавав їх представникам рф", - розповіли у прокуратурі.

За даними прокуратури, для пересування фігуранти "використовували автомобілі з проблисковими маячками під виглядом охорони, щоб безперешкодно залишати місце злочину". "Зброю та боєприпаси брали зі схронів у Київській та Черкаській областях. Також готували вбивства із застосуванням вибухівки, яку планували закладати під автомобілі", зазначили в Офісі Генпрокурора.

Групу затримали напередодні підготовки до вбивства командира одного з добровольчих формувань у Києві - повідомили у прокуратурі.

Під час обшуків, як вказано, вилучено зброю, телефони, сім-картки та інші докази.

"Їм повідомлено про підозру за державну зраду, замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення групою осіб, а також несанкціоновані дії з інформацією. Дії організаторів, які перебувають на території рф, додатково кваліфіковано як замах на диверсію", - вказали в Офісі Генпрокурора.

