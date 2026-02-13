В Киеве временно объединяют школы и садики, чтобы сохранить очное обучение

В 5 районах столицы временно объединяются учебные заведения, чтобы дети могли продолжать очное обучение в заведениях с надлежащими условиями. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в пятницу, пишет УНН.

Сейчас самая сложная ситуация в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. В то же время в Оболонском, Подольском и Святошинском районах теплоснабжение в учебных заведениях стабильное.

Необходимость объединения образовательных учреждений возникла после очередной массированной атаки россии 12 февраля, в результате которой были повреждены объекты критической инфраструктуры столицы. До этого без теплоснабжения находились 150 зданий образовательных учреждений, после обстрела добавилось еще 165. Всего без отопления остались 315 зданий – более 30% от общего количества образовательных учреждений города, среди них – 163 детских сада и 141 школа