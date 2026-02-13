В Киеве временно объединяют школы и садики, чтобы сохранить очное обучение
Киев • УНН
В 5 районах столицы временно объединяются учебные заведения, чтобы дети могли продолжать очное обучение в заведениях с надлежащими условиями. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в пятницу, пишет УНН.
Подробности
Сейчас самая сложная ситуация в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском и Печерском районах. В то же время в Оболонском, Подольском и Святошинском районах теплоснабжение в учебных заведениях стабильное.
Необходимость объединения образовательных учреждений возникла после очередной массированной атаки россии 12 февраля, в результате которой были повреждены объекты критической инфраструктуры столицы. До этого без теплоснабжения находились 150 зданий образовательных учреждений, после обстрела добавилось еще 165. Всего без отопления остались 315 зданий – более 30% от общего количества образовательных учреждений города, среди них – 163 детских сада и 141 школа
Учебные заведения временно объединяют, чтобы сохранить очный формат обучения в безопасных условиях. Например, в гимназии № 11, которая является опорным пунктом несокрушимости, работает мобильная котельная, поэтому в ее помещениях разместили учеников начальной школы №103. Такую же практику применили в лицее №141 "Образовательные ресурсы и технологический тренинг", где учатся дети начальной школы № 182.
Кроме того, почти 40 воспитанников детского сада №44 временно находятся в помещении детского сада №559.
Напомним
Со 2 февраля общеобразовательные учебные заведения Киева возобновили обучение. Формат определялся школами индивидуально, учитывая безопасность и условия.