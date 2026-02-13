У Києві тимчасово об’єднують школи та садочки, щоб зберегти очне навчання
Київ • УНН
У Києві тимчасово об'єднують освітні заклади в 5 районах для продовження очного навчання. Це рішення прийнято після масованої атаки 12 лютого, яка залишила без опалення 315 будівель, включаючи 163 дитсадки та 141 школу.
У 5 районах столиці тимчасово об'єднуються заклади освіти, щоб діти могли продовжувати очне навчання у закладах з належними умовами. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Наразі найскладніша ситуація в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Водночас у Оболонському, Подільському та Святошинському районах теплопостачання у закладах освіти стабільне.
Необхідність об'єднання освітніх закладів виникла після чергової масованої атаки росії 12 лютого, внаслідок якої були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури столиці. До цього без теплопостачання перебували 150 будівель закладів освіти, після обстрілу додалося ще 165. Загалом без опалення лишилися 315 будівель – понад 30% від загальної кількості освітніх закладів міста, серед них – 163 дитячі садки та 141 школа
Заклади освіти тимчасово об'єднують, щоб зберегти очний формат навчання у безпечних умовах. Наприклад, у гімназії № 11, яка є опорним пунктом незламності, працює мобільна котельна, тому у її приміщеннях розмістили учнів початкової школи №103. Таку ж практику застосували у ліцеї №141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг", де навчаються діти початкової школи № 182.
Крім того, майже 40 вихованців дитсадка №44 тимчасово перебувають у приміщенні дитсадка №559.
Нагадаємо
З 2 лютого загальноосвітні навчальні заклади Києва відновили навчання. Формат визначався школами індивідуально, враховуючи безпеку та умови.