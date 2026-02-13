$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
16:25 • 5718 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 12814 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 15719 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 18303 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 40766 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 56312 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 43223 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 30695 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 40849 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 65645 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
У Києві тимчасово об’єднують школи та садочки, щоб зберегти очне навчання

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Києві тимчасово об'єднують освітні заклади в 5 районах для продовження очного навчання. Це рішення прийнято після масованої атаки 12 лютого, яка залишила без опалення 315 будівель, включаючи 163 дитсадки та 141 школу.

У Києві тимчасово об’єднують школи та садочки, щоб зберегти очне навчання

У 5 районах столиці тимчасово об'єднуються заклади освіти, щоб діти могли продовжувати очне навчання у закладах з належними умовами. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Наразі найскладніша ситуація в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Водночас у Оболонському, Подільському та Святошинському районах теплопостачання у закладах освіти стабільне.

Необхідність об'єднання освітніх закладів виникла після чергової масованої атаки росії 12 лютого, внаслідок якої були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури столиці. До цього без теплопостачання перебували 150 будівель закладів освіти, після обстрілу додалося ще 165. Загалом без опалення лишилися 315 будівель – понад 30% від загальної кількості освітніх закладів міста, серед них – 163 дитячі садки та 141 школа

- зазначили у КМДА.

Заклади освіти тимчасово об'єднують, щоб зберегти очний формат навчання у безпечних умовах. Наприклад, у гімназії № 11, яка є опорним пунктом незламності, працює мобільна котельна, тому у її приміщеннях розмістили учнів початкової школи №103. Таку ж практику застосували у ліцеї №141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг", де навчаються діти початкової школи № 182.

Крім того, майже 40 вихованців дитсадка №44 тимчасово перебувають у приміщенні дитсадка №559.

Нагадаємо

З 2 лютого загальноосвітні навчальні заклади Києва відновили навчання. Формат визначався школами індивідуально, враховуючи безпеку та умови.

Ольга Розгон

