У Києві тимчасово об’єднують школи та садочки, щоб зберегти очне навчання

У 5 районах столиці тимчасово об'єднуються заклади освіти, щоб діти могли продовжувати очне навчання у закладах з належними умовами. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація у п'ятницю, пише УНН.

Наразі найскладніша ситуація в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Водночас у Оболонському, Подільському та Святошинському районах теплопостачання у закладах освіти стабільне.

Необхідність об'єднання освітніх закладів виникла після чергової масованої атаки росії 12 лютого, внаслідок якої були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури столиці. До цього без теплопостачання перебували 150 будівель закладів освіти, після обстрілу додалося ще 165. Загалом без опалення лишилися 315 будівель – понад 30% від загальної кількості освітніх закладів міста, серед них – 163 дитячі садки та 141 школа