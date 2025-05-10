В Киеве возобновила работу станция "Майдан Независимости"
Киев • УНН
Киевская станция метро "Майдан Независимости" снова открыта для пассажиров после временного закрытия из-за визита иностранных делегаций и памятных мероприятий.
В Киеве станция "Майдан Незалежности" возобновила работу в обычном режиме и работает на вход и выход для пассажиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
Станция "Майдан Незалежности" возобновила работу в обычном режиме и работает на вход и выход для пассажиров
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Станция не работала на вход и выход для пассажиров из-за временных изменений, связанных с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне.
В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
Они вместе с Президентом Украины Зеленским уже приняли участие в церемонии чествования погибших защитников Украины на Майдане Незалежности.