В Киеве возобновила работу станция "Майдан Независимости"

В Киеве станция "Майдан Незалежности" возобновила работу в обычном режиме и работает на вход и выход для пассажиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

Станция "Майдан Незалежности" возобновила работу в обычном режиме и работает на вход и выход для пассажиров - говорится в сообщении.

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Станция не работала на вход и выход для пассажиров из-за временных изменений, связанных с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне.

В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Они вместе с Президентом Украины Зеленским уже приняли участие в церемонии чествования погибших защитников Украины на Майдане Незалежности.