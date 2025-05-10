У Києві відновила роботу станція "Майдан Незалежності"

У Києві станція "Майдан Незалежності" відновила роботу у звичайному режимі та працює на вхід та вихід для пасажирів. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.

Станція "Майдан Незалежності" відновила роботу у звичайному режимі та працює на вхід та вихід для пасажирів - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Станція не працювала на вхід і вихід для пасажирів через тимчасові зміни пов’язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам’ятних заходів на державному рівні.

У суботу, 10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Вони разом з Президентом України Зеленським вже взяли участь у церемонії вшанування загиблих захисників України на Майдані Незалежності.