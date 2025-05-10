Лідери "коаліції охочих" разом із Зеленським вшанували пам'ять загиблих героїв у Києві
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрів лідерів "коаліції охочих" в Києві. Разом вони вшанували пам'ять полеглих захисників України на Майдані Незалежності.
Візит лідерів "коаліції охочих" у Києві розпочався з церемонії вшанування загиблих захисників України на Майдані Незалежності, передає УНН.
Іноземних гостей у центрі Києва зустрів Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською Разом лідери вшанували пам'ять полеглих.
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У суботу, 10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Очікуємо важливі рішення: МЗС про візит чотирьох лідерів "коаліції охочих"10.05.25, 09:22 • 1738 переглядiв