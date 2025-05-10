Лидеры "коалиции желающих" вместе с Зеленским почтили память погибших героев в Киеве
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретил лидеров "коалиции желающих" в Киеве. Вместе они почтили память павших защитников Украины на Майдане Независимости.
Визит лидеров "коалиции желающих" в Киеве начался с церемонии чествования погибших защитников Украины на Майдане Независимости, передает УНН.
Иностранных гостей в центре Киева встретил Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской. Вместе лидеры почтили память павших.
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В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
Ожидаем важные решения: МИД о визите четырех лидеров "коалиции желающих"10.05.25, 09:22 • 1750 просмотров