Лидеры "коалиции желающих" вместе с Зеленским почтили память погибших героев в Киеве

Визит лидеров "коалиции желающих" в Киеве начался с церемонии чествования погибших защитников Украины на Майдане Независимости, передает УНН.

Иностранных гостей в центре Киева встретил Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской. Вместе лидеры почтили память павших.

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В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ожидаем важные решения: МИД о визите четырех лидеров "коалиции желающих"