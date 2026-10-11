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В Киеве ничего не знают об «энергетическом перемирии», о котором объявил Трамп, — FT

Киев • УНН

 • 13527 просмотра

Украинские власти заявили, что не располагают информацией о договорённости с Россией. Трамп сообщил о ней после новых ударов по Киеву.

В Киеве ничего не знают об «энергетическом перемирии», о котором объявил Трамп, — FT

Украинские власти пока не располагают информацией об «энергетическом перемирии» между Украиной и Россией, о котором заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на высокопоставленного чиновника, близкого к президенту Владимиру Зеленскому, пишет УНН.

Подробности

По словам собеседника издания, заявление Трампа прозвучало на фоне очередных российских ударов по Киеву, после которых ремонтные бригады работают над восстановлением коммунальных услуг.

Только что ремонтные бригады восстановили электроснабжение и водоснабжение в Киеве после российских ударов несколько минут назад. Никто не слышал об этом перемирии

– заявил украинский чиновник.

Что ранее заявил Трамп

Президент США сообщил в Truth Social, что Украина и Россия якобы согласились на немедленное «энергетическое перемирие», и призвал обе стороны не нарушать договорённость.

В то же время Трамп не уточнил продолжительность перемирия, его конкретные условия и механизмы контроля. Сообщение Financial Times свидетельствует о том, что по крайней мере на момент заявления украинского чиновника информация о такой договорённости ему не была известна.

Трамп объявил, что между Украиной и Россией вступило в силу немедленное «энергетическое перемирие»11.10.26, 17:25 • 12140 просмотров

Степан Гафтко

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