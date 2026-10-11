В Киеве ничего не знают об «энергетическом перемирии», о котором объявил Трамп, — FT

Украинские власти пока не располагают информацией об «энергетическом перемирии» между Украиной и Россией, о котором заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на высокопоставленного чиновника, близкого к президенту Владимиру Зеленскому, пишет УНН.

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По словам собеседника издания, заявление Трампа прозвучало на фоне очередных российских ударов по Киеву, после которых ремонтные бригады работают над восстановлением коммунальных услуг.

Только что ремонтные бригады восстановили электроснабжение и водоснабжение в Киеве после российских ударов несколько минут назад. Никто не слышал об этом перемирии – заявил украинский чиновник.

Что ранее заявил Трамп

Президент США сообщил в Truth Social, что Украина и Россия якобы согласились на немедленное «энергетическое перемирие», и призвал обе стороны не нарушать договорённость.

В то же время Трамп не уточнил продолжительность перемирия, его конкретные условия и механизмы контроля. Сообщение Financial Times свидетельствует о том, что по крайней мере на момент заявления украинского чиновника информация о такой договорённости ему не была известна.

Трамп объявил, что между Украиной и Россией вступило в силу немедленное «энергетическое перемирие»