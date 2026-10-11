У Києві нічого не знають про "енергетичне перемир'я" яке оголосив Трамп – FT

Українська влада наразі не має інформації про "енергетичне перемир'я" між Україною та росією, про яке заявив президент США Дональд Трамп. Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на високопосадовця, близького до президента Володимира Зеленського, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовника видання, заява Трампа пролунала на тлі чергових російських ударів по Києву, після яких ремонтні бригади працюють над відновленням комунальних послуг.

Тільки-но ремонтні бригади відновлюють електропостачання та водопостачання в Києві після російських ударів кілька хвилин тому. Ніхто не чув про це перемир'я – заявив український посадовець.

Що раніше заявив Трамп

Президент США повідомив у Truth Social, що Україна та росія нібито погодилися на негайне "енергетичне перемир'я", та закликав обидві сторони не порушувати домовленість.

Водночас Трамп не уточнив тривалість перемир'я, його конкретні умови та механізми контролю. Повідомлення Financial Times свідчить, що принаймні на момент заяви українського посадовця інформація про таку домовленість не була йому відома.

Трамп оголосив, що почало діяти негайне "енергетичне перемир'я" між Україною та росією