В Киеве и ряде областей второй раз за вечер тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и многих областях во второй раз за вечер объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с северо-востока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), передает УНН.

Детали

В воскресенье, 01 июня, в 21:15 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе вражеского обстрела.

"Внимание! Угроза применения врагом баллистического вооружения с северо-востока!", - говорится в сообщении.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. - предупредили в КГВА в 21:16.

"КАБы на Сумщину и Донетчину! Скоростная цель из Курщины на Сумщину! Скоростная цель из Курщины на Сумщину, Полтавщину!! КАБы на Сумщину, Харьковщину и Донетчину!", - проинформировали в Воздушных силах ВСУ.

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