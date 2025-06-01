В Киеве и ряде областей второй раз за вечер тревога из-за угрозы баллистики
Киев • УНН
В Киеве и многих областях Украины второй раз за вечер объявлена воздушная тревога. Причина – угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.
В Киеве и многих областях во второй раз за вечер объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с северо-востока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), передает УНН.
Детали
В воскресенье, 01 июня, в 21:15 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе вражеского обстрела.
"Внимание! Угроза применения врагом баллистического вооружения с северо-востока!", - говорится в сообщении.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
"КАБы на Сумщину и Донетчину! Скоростная цель из Курщины на Сумщину! Скоростная цель из Курщины на Сумщину, Полтавщину!! КАБы на Сумщину, Харьковщину и Донетчину!", - проинформировали в Воздушных силах ВСУ.
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