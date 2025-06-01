В Киеве и ряде областей второй раз за вечер тревога из-за угрозы баллистики

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня
Эксклюзив
14:33 • 23239 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 64972 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 105217 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 57989 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 137748 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 139018 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 116547 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 107274 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 106689 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 126243 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0.7м/с
59%
751мм
Популярные новости

В россии горят стратегические бомбардировщики: СБУ проводит уникальную спецоперацию "Паутина"

1 июня, 11:28 • 28278 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 65081 просмотра

В Запорожской области взорвался российский военный поезд, направлявшийся в Крым

14:06 • 32782 просмотра

российские акции обвалились после ударов Украины по стратегическим аэродромам рф - росСМИ

14:30 • 14267 просмотра

Племянница основателя Цирка Кобзов погибла во время выступления в Таиланде

15:06 • 44008 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 137718 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 221122 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 237902 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 244562 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 343255 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Линдси Грэм

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Курская область

Реклама
УНН Lite

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 65091 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 139002 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 98016 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 130534 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 113378 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

F-16 Fighting Falcon

Дассо Мираж 2000

Хранитель

Truth Social

В Киеве и ряде областей второй раз за вечер тревога из-за угрозы баллистики

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

В Киеве и многих областях Украины второй раз за вечер объявлена воздушная тревога. Причина – угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

В Киеве и ряде областей второй раз за вечер тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и многих областях во второй раз за вечер объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики с северо-востока. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), передает УНН.

Детали

В воскресенье, 01 июня, в 21:15 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе вражеского обстрела.

"Внимание! Угроза применения врагом баллистического вооружения с северо-востока!", - говорится в сообщении.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

- предупредили в КГВА в 21:16.

"КАБы на Сумщину и Донетчину! Скоростная цель из Курщины на Сумщину! Скоростная цель из Курщины на Сумщину, Полтавщину!! КАБы на Сумщину, Харьковщину и Донетчину!", - проинформировали в Воздушных силах ВСУ.

Обстрелы Днепропетровской области 1 июня: враг ударил по двум районам01.06.25, 18:39 • 3554 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Курская область
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Полтавская область
Вооруженные силы Украины
Киев
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9