У Києві й низці областей вдруге за вечір тривога через загрозу балістики

У Києві та багатьох областях вдруге за вечір оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з північного сходу. Про це ынформуэ УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ), Київську міську військову адміністрацію (КМВА), передає УНН.

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У неділю, 01 червня, о 21:15 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ворожого обстрілу.

"Увага! Загроза застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу!", - йдеться у повідомленні.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння - попередили в КМВА о 21:16.

"КАБи на Сумщину та Донеччину! Швидкісна ціль з Курщини на Сумщину!Швидкісна ціль з Курщини на Сумщину, Полтавщину!! КАБи на Сумщину, Харківщину та Донеччину!", - поінформували у Повітряних силах ЗСУ.

Обстріли Дніпропетровщини 1 червня: ворог вдарив по двох районах