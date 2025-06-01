У Києві й низці областей вдруге за вечір тривога через загрозу балістики
Київ • УНН
У Києві та багатьох областях України вдруге за вечір оголошено повітряну тривогу. Причина – загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.
У Києві та багатьох областях вдруге за вечір оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з північного сходу. Про це ынформуэ УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ), Київську міську військову адміністрацію (КМВА), передає УНН.
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У неділю, 01 червня, о 21:15 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ворожого обстрілу.
"Увага! Загроза застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу!", - йдеться у повідомленні.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння
"КАБи на Сумщину та Донеччину! Швидкісна ціль з Курщини на Сумщину!Швидкісна ціль з Курщини на Сумщину, Полтавщину!! КАБи на Сумщину, Харківщину та Донеччину!", - поінформували у Повітряних силах ЗСУ.
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