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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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14:33 • 24277 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

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У Києві й низці областей вдруге за вечір тривога через загрозу балістики

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

У Києві та багатьох областях України вдруге за вечір оголошено повітряну тривогу. Причина – загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

У Києві й низці областей вдруге за вечір тривога через загрозу балістики

У Києві та багатьох областях вдруге за вечір оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з північного сходу. Про це ынформуэ УНН з посиланням на Повітряні сили Збройних Сил України (ЗСУ), Київську міську військову адміністрацію (КМВА), передає УНН.

Деталі

У неділю, 01 червня, о 21:15 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ворожого обстрілу.

"Увага! Загроза застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу!", - йдеться у повідомленні.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння

- попередили в КМВА о 21:16.

"КАБи на Сумщину та Донеччину! Швидкісна ціль з Курщини на Сумщину!Швидкісна ціль з Курщини на Сумщину, Полтавщину!! КАБи на Сумщину, Харківщину та Донеччину!", - поінформували у Повітряних силах ЗСУ.

Обстріли Дніпропетровщини 1 червня: ворог вдарив по двох районах 01.06.25, 18:39 • 3810 переглядiв

Віта Зеленецька

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