Обстріли Дніпропетровщини 1 червня: ворог вдарив по двох районах

Окупанти у неділю, 1 червня, обстріляли два райони Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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По Самарівському російська армія завдала ракетного удару. По Нікопольскому були застосовані артилерія і дрони. Під ударами опинились районний центр, Мирівська та Марганецька громади.

Внаслідок ударів були пошкоджені інфраструктура, пʼятиповерхівка, зачепило й мікроавтобус. Також вибухи лунали у Харківській, Київській і інших областях України.

Нагадаємо

Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомляла, що 1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ.

Після трагедії командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Драпатий подав рапорт про відставку.