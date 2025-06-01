Обстріли Дніпропетровщини 1 червня: ворог вдарив по двох районах
Київ • УНН
Російська армія обстріляла Самарівський район ракетами, а Нікопольський – артилерією та дронами. Пошкоджено інфраструктуру, п'ятиповерхівку та мікроавтобус.
Окупанти у неділю, 1 червня, обстріляли два райони Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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По Самарівському російська армія завдала ракетного удару. По Нікопольскому були застосовані артилерія і дрони. Під ударами опинились районний центр, Мирівська та Марганецька громади.
Внаслідок ударів були пошкоджені інфраструктура, пʼятиповерхівка, зачепило й мікроавтобус. Також вибухи лунали у Харківській, Київській і інших областях України.
Нагадаємо
Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомляла, що 1 червня ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ.
Після трагедії командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Драпатий подав рапорт про відставку.