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Обстрелы Днепропетровской области 1 июня: враг ударил по двум районам

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Российская армия обстреляла Самарский район ракетами, а Никопольский – артиллерией и дронами. Повреждена инфраструктура, пятиэтажка и микроавтобус.

Обстрелы Днепропетровской области 1 июня: враг ударил по двум районам

Оккупанты в воскресенье, 1 июня, обстреляли два района Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По Самаровскому российская армия нанесла ракетный удар. По Никопольскому были применены артиллерия и дроны. Под ударами оказались районный центр, Мировская и Марганецкая громады.

В результате ударов были повреждены инфраструктура, пятиэтажка, задело и микроавтобус. Также взрывы раздавались в Харьковской, Киевской и других областях Украины.

Напомним

Ранее пресс-служба Сухопутных войск сообщала, что 1 июня враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск.

После трагедии командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Драпатый подал рапорт об отставке.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Киевская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Вооруженные силы Украины
Украина
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