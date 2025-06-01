Обстрелы Днепропетровской области 1 июня: враг ударил по двум районам
Киев • УНН
Российская армия обстреляла Самарский район ракетами, а Никопольский – артиллерией и дронами. Повреждена инфраструктура, пятиэтажка и микроавтобус.
Оккупанты в воскресенье, 1 июня, обстреляли два района Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По Самаровскому российская армия нанесла ракетный удар. По Никопольскому были применены артиллерия и дроны. Под ударами оказались районный центр, Мировская и Марганецкая громады.
В результате ударов были повреждены инфраструктура, пятиэтажка, задело и микроавтобус. Также взрывы раздавались в Харьковской, Киевской и других областях Украины.
Напомним
Ранее пресс-служба Сухопутных войск сообщала, что 1 июня враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск.
После трагедии командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Драпатый подал рапорт об отставке.