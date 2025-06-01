Обстрелы Днепропетровской области 1 июня: враг ударил по двум районам

Оккупанты в воскресенье, 1 июня, обстреляли два района Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По Самаровскому российская армия нанесла ракетный удар. По Никопольскому были применены артиллерия и дроны. Под ударами оказались районный центр, Мировская и Марганецкая громады.

В результате ударов были повреждены инфраструктура, пятиэтажка, задело и микроавтобус. Также взрывы раздавались в Харьковской, Киевской и других областях Украины.

Напомним

Ранее пресс-служба Сухопутных войск сообщала, что 1 июня враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск.

После трагедии командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Драпатый подал рапорт об отставке.