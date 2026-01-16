$43.180.08
В Киеве без тепла остаются 67 многоэтажек - Кличко

Киев • УНН

 • 188 просмотра

В Киеве 67 многоэтажек остаются без тепла после массированной атаки 9 января. Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением инфраструктуры в условиях экстренных отключений.

В Киеве без тепла остаются 67 многоэтажек - Кличко

В столице без тепла все еще остаются 67 многоэтажек. Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, пишет УНН.

Сейчас без тепла остаются 67 многоэтажек из 6000, которые были без теплоснабжения после массированной атаки на Киев 9 января

- говорится в сообщении.

Коммунальщики продолжают и днем, и ночью восстанавливать поврежденную врагом критическую инфраструктуру города. А энергетики делают все, чтобы вернуть свет столице, которая живет и работает в условиях экстренных отключений электроэнергии, заверил Кличко.

"Ситуация сложная. Морозы еще будут продолжаться. А враг и в дальнейшем будет пытаться атаковать наши города, инфраструктуру, чтобы сломить украинцев", – добавил Кличко.

Напомним

В Киеве начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах со сложной ситуацией. Также ослабляется комендантский час возле Пунктов несокрушимости.

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Виталий Кличко
Киев