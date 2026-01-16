У Києві без тепла залишаються 67 багатоповерхівок - Кличко

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
17:23 • 4448 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
13:20 • 12331 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 29417 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 27875 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 25998 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 24892 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 23812 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 33149 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 38018 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 27735 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Через нові атаки рф знеструмлення у двох областях, Київ і дві області з обмеженнями, у низці регіонів аварійні відключення - Міненерго16 січня, 09:52 • 6376 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду16 січня, 09:54 • 28884 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 16525 перегляди
Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 12:42 • 11022 перегляди
Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський14:04 • 9552 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 4458 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 5472 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 44240 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 75826 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 93967 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Петр Павел
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Італія
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 16606 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 23315 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 35007 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 55863 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 89426 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
TikTok

У Києві без тепла залишаються 67 багатоповерхівок - Кличко

Київ • УНН

 • 122 перегляди

У Києві 67 багатоповерхівок залишаються без тепла після масованої атаки 9 січня. Комунальники та енергетики працюють над відновленням інфраструктури в умовах екстрених відключень.

У Києві без тепла залишаються 67 багатоповерхівок - Кличко

У столиці без тепла все ще залишаються 67 багатоповерхівок. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, пише УНН.

Наразі без тепла залишаються 67 багатоповерхівок із 6000, які були без теплопостачання після масованої атаки на Київ 9 січня

- йдеться у повідомленні.

Комунальники продовжують і вдень, і вночі відновлювати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру міста. А енергетики роблять все, щоб повернути світло столиці, яка живе й працює в умовах екстрених відключень електроенергії, запевнив Кличко.

"Ситуація складна. Морози ще триватимуть. А ворог і надалі намагатиметься атакувати наші міста, інфраструктуру, щоб зламати українців", – додав Кличко.

Нагадаємо

У Києві починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах зі складною ситуацією. Також послаблюється комендантська година біля Пунктів незламності.

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ