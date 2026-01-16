У Києві без тепла залишаються 67 багатоповерхівок - Кличко

У столиці без тепла все ще залишаються 67 багатоповерхівок. Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, пише УНН.

Наразі без тепла залишаються 67 багатоповерхівок із 6000, які були без теплопостачання після масованої атаки на Київ 9 січня - йдеться у повідомленні.

Комунальники продовжують і вдень, і вночі відновлювати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру міста. А енергетики роблять все, щоб повернути світло столиці, яка живе й працює в умовах екстрених відключень електроенергії, запевнив Кличко.

"Ситуація складна. Морози ще триватимуть. А ворог і надалі намагатиметься атакувати наші міста, інфраструктуру, щоб зламати українців", – додав Кличко.

Нагадаємо

У Києві починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах зі складною ситуацією. Також послаблюється комендантська година біля Пунктів незламності.