В Харькове возросло число пострадавших из-за удара рф по ТЦ
Киев • УНН
Число пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло до четырех. Есть погибший, продолжаются эвакуация и ликвидация последствий.
Число пострадавших в результате атаки рф, которая затронула ТЦ, в Харькове увеличилось до четырех, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Число пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло до четырех человек. Медики оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки продолжается
Ранее он сообщал об одном погибшем и двух пострадавших.
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На месте, по данным главы ОВА, проводят эвакуацию людей.
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