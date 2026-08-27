В Харькове возросло число пострадавших из-за удара рф по ТЦ

Число пострадавших в результате атаки рф, которая затронула ТЦ, в Харькове увеличилось до четырех, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Число пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло до четырех человек. Медики оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки продолжается - написал Синегубов в социальных сетях.

Ранее он сообщал об одном погибшем и двух пострадавших.

Российская атака дроном на ТЦ в Харькове унесла жизнь человека — ОВА

На месте, по данным главы ОВА, проводят эвакуацию людей.

В Харькове эвакуируют людей после вражеского попадания в ТЦ - ОВА