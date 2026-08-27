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В Харькове возросло число пострадавших из-за удара рф по ТЦ

Киев • УНН

 • 10528 просмотра

Число пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло до четырех. Есть погибший, продолжаются эвакуация и ликвидация последствий.

В Харькове возросло число пострадавших из-за удара рф по ТЦ

Число пострадавших в результате атаки рф, которая затронула ТЦ, в Харькове увеличилось до четырех, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Число пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло до четырех человек. Медики оказывают всю необходимую помощь. Ликвидация последствий атаки продолжается

- написал Синегубов в социальных сетях.

Ранее он сообщал об одном погибшем и двух пострадавших.

Российская атака дроном на ТЦ в Харькове унесла жизнь человека — ОВА27.08.26, 12:43 • 2528 просмотров

На месте, по данным главы ОВА, проводят эвакуацию людей.

В Харькове эвакуируют людей после вражеского попадания в ТЦ - ОВА27.08.26, 13:04 • 2186 просмотров

Юлия Шрамко

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