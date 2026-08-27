В Харькове эвакуируют людей после вражеского попадания в ТЦ — ОВА
Киев • УНН
В Харькове после атаки РФ дроном на торговый центр проводится эвакуация. Погиб один человек, двое пострадали.
В Харькове после вражеского попадания в ТЦ проводится эвакуация, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия на месте вражеского попадания в Харькове. Проводится эвакуация людей. Все службы работают в усиленном режиме", - написал Синегубов.
Ранее глава ОВА сообщил об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки рф дронами на ТЦ в Харькове.
Российская атака дроном на ТЦ в Харькове унесла жизнь человека — ОВА27.08.26, 12:43 • 1112 просмотров