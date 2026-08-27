У Харкові евакуюють людей після ворожого влучання у ТЦ - ОВА
Київ • УНН
У Харкові після атаки рф дроном на торговий центр проводять евакуацію. Загинула одна людина, двоє постраждали.
У Харкові після ворожого влучання у ТЦ проводиться евакуація, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.
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"Підрозділи ДСНС ліквідують наслідки на місці ворожого влучання у Харкові. Проводиться евакуація людей. Усі служби працюють у посиленому режимі", - написав Синєгубов.
Раніше голова ОВА повідомив про загиблого та двох постраждалих через атаку рф дронами на ТЦ у Харкові.
Російська атака дроном на ТЦ у Харкові забрала життя людини - ОВА27.08.26, 12:43 • 1338 переглядiв