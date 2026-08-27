У Харкові зросла кількість постраждалих через удар рф по ТЦ

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф, яка зачепила ТЦ, у Харкові збільшилася до чотирьох, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до чотирьох людей. Медики надають усю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки триває