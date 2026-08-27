У Харкові зросла кількість постраждалих через удар рф по ТЦ
Київ • УНН
Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Харкову зросла до чотирьох. Є загиблий, триває евакуація та ліквідація наслідків.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф, яка зачепила ТЦ, у Харкові збільшилася до чотирьох, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до чотирьох людей. Медики надають усю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки триває
Раніше він повідомляв про загиблого та двох постраждалих.
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На місці, за даними голови ОВА, проводять евакуацію людей.
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