Вчера вечером в Израиле тысячи людей снова вышли на улицы, требуя освобождения заложников, похищенных Хамасом, и проведения новых выборов. Пишет УНН со ссылкой на ORF.

Тысячи людей снова вышли на улицы Израиля, требуя освобождения заложников, захваченных ХАМАСом, и проведения новых выборов. На крупнейшем митинге в прибрежном мегаполисе Тель-Авиве, 29 июня вечером состоялось выступление одного из освобожденных заложников Ноа Аргамани.

Хотя я вернулась домой, мы не должны забывать о заложниках, которые все еще находятся в плену ХАМАСа. И мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть их домой. Я желаю всем нам больше мирных дней, более спокойных дней, когда нас окружают семья, друзья и хорошие люди. Самое главное, чтобы мы научились любить, а не ненавидеть - сказала она.

Справка

26-летняя Аргамани и еще трое заложников были освобождены во время израильской военной операции в секторе Газа.

Дополнение

Демонстрации за освобождение заложников и против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху также состоялись в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и перед виллой Нетаньяху в Кесарии, как сообщают израильские СМИ.

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Участники субботних вечерних митингов, количество которых в последнее время значительно возросло, обвиняют главу правительства в том, что он не продвигает всерьез непрямые переговоры с исламистским ХАМАС. Они предполагают, что Нетаньяху бездействует, потому что хочет принять во внимание своих ультрарелигиозных и правоэкстремистских партнеров по коалиции.

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