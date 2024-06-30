В Ізраїлі не вщухає тиск на прем'єр-міністра Нетаньягу: опоненти влади знову вийшли на демонстрацію
Київ • УНН
Тисячі ізраїльтян знову протестували минулої ночі, вимагаючи звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, і закликаючи до нових виборів, а один звільнений заручник закликав докласти зусиль для звільнення решти заручників і сприяння миру.
Учора ввечері в Ізраїлі тисячі людей знову вийшли на вулиці, вимагаючи звільнення заручників, викрадених Хамасом, і проведення нових виборів. Пише УНН із посиланням на ORF.
Тисячі людей знову вийшли на вулиці Ізраїлю, вимагаючи звільнення заручників, захоплених ХАМАСом, і проведення нових виборів. На найбільшому мітингу в прибережному мегаполісі Тель-Авіві, 29 червня ввечері відбувся виступ Ноа Аргамані однієї зі звільнених заручниць.
Хоча я повернулася додому, ми не повинні забувати про заручників, які все ще перебувають у полоні ХАМАСу. І ми повинні зробити все можливе, щоб повернути їх додому. Я бажаю всім нам більше мирних днів, більш спокійних днів, коли нас оточують сім'я, друзі і хороші люди. Найголовніше, щоб ми навчилися любити, а не ненавидіти
Довідка
26-річна Аргамані і ще троє заручників були звільнені під час ізраїльської військової операції в секторі Газа.
Доповнення
Демонстрації за звільнення заручників і проти уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу відбулися в Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві та перед віллою Нетаньягу в Кесарії, як повідомляють ізраїльські ЗМІ.
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Учасники суботніх вечірніх мітингів, кількість яких останнім часом значно зросла, звинувачують главу уряду в тому, що він не просуває всерйоз непрямі переговори з ісламістським ХАМАС. Вони припускають, що Нетаньягу не діє, тому що хоче взяти до уваги своїх ультрарелігійних і правоекстремістських партнерів по коаліції.
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