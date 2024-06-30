В Ізраїлі не вщухає тиск на прем'єр-міністра Нетаньягу: опоненти влади знову вийшли на демонстрацію

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61236 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 149082 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144114 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121220 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132085 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84671 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92913 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98656 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89645 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220406 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.4м/с
48%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19706 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19400 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42555 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 15924 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21457 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144114 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220406 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370564 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306346 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10620 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30773 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27683 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121220 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32742 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В Ізраїлі не вщухає тиск на прем'єр-міністра Нетаньягу: опоненти влади знову вийшли на демонстрацію

Київ • УНН

 • 19089 перегляди

Тисячі ізраїльтян знову протестували минулої ночі, вимагаючи звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, і закликаючи до нових виборів, а один звільнений заручник закликав докласти зусиль для звільнення решти заручників і сприяння миру.

В Ізраїлі не вщухає тиск на прем'єр-міністра Нетаньягу: опоненти влади знову вийшли на демонстрацію

Учора ввечері в Ізраїлі тисячі людей знову вийшли на вулиці, вимагаючи звільнення заручників, викрадених Хамасом, і проведення нових виборів. Пише УНН із посиланням на ORF.

Тисячі людей знову вийшли на вулиці Ізраїлю, вимагаючи звільнення заручників, захоплених ХАМАСом, і проведення нових виборів. На найбільшому мітингу в прибережному мегаполісі Тель-Авіві, 29 червня ввечері відбувся виступ Ноа Аргамані однієї зі звільнених заручниць. 

Хоча я повернулася додому, ми не повинні забувати про заручників, які все ще перебувають у полоні ХАМАСу. І ми повинні зробити все можливе, щоб повернути їх додому. Я бажаю всім нам більше мирних днів, більш спокійних днів, коли нас оточують сім'я, друзі і хороші люди. Найголовніше, щоб ми навчилися любити, а не ненавидіти

- сказала вона.

Довідка

26-річна Аргамані і ще троє заручників були звільнені під час ізраїльської військової операції в секторі Газа.

Доповнення

Демонстрації за звільнення заручників і проти уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу відбулися в Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві та перед віллою Нетаньягу в Кесарії, як повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Ізраїль потребує зброї, але Вашингтон блокує постачання – заява Нетаньягу спантеличила Білий дім21.06.24, 19:08 • 23199 переглядiв

Учасники суботніх вечірніх мітингів, кількість яких останнім часом значно зросла, звинувачують главу уряду в тому, що він не просуває всерйоз непрямі переговори з ісламістським ХАМАС. Вони припускають, що Нетаньягу не діє, тому що хоче взяти до уваги своїх ультрарелігійних і правоекстремістських партнерів по коаліції.

Іран погрожує Ізраїлю “війною на знищення” в разі нападу на Ліван 29.06.24, 11:59 • 25577 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Білий дім
Єрусалим
Вашингтон
Біньямін Нетаньяху
Сектор Газа
Тель-Авів
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44