Іран погрожує Ізраїлю “війною на знищення” в разі нападу на Ліван
Київ • УНН
Іран попередив, що якщо Ізраїль розпочне повномасштабну військову агресію проти Лівану, почнеться "війна на знищення" із залученням усіх фронтів опору.
Іран заявив, що в разі атаки Ізраїлю на Ліван розпочнеться "війна на знищення". Про це Представництво Ірану в ООН заявило в соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
Незважаючи на те, що Іран вважає психологічною війною пропаганду сіоністського режиму про намір напасти на Ліван, якщо він розпочне повномасштабну військову агресію, почнеться "війна на знищення". Всі опції, в тому числі повне залучення всіх фронтів Опору, є на столі
Нагадаємо
Ізраїльське військове командування затвердило плани наступу на Ліван з метою знищення "Хезболли" і завдання серйозної шкоди Лівану в разі повномасштабної війни.
За даними американської розвідки, війна між Ізраїлем і "Хезболлою" стає дедалі ближчою. Масштабна конфронтація між Ізраїлем і "Хезболлою" може вибухнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі.