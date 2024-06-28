Розвідка США вказує на наближення війни між Ізраїлем та Хезболлою

За даними американської розвідки, війна між Ізраїлем і "Хезболлою" стає дедалі ближчою. Масштабна конфронтація між Ізраїлем і "Хезболлою" може вибухнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

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За словами двох високопоставлених американських чиновників, поінформованих про дані розвідки, Армія оборони Ізраїлю і "Хезболла" розробили плани бойових дій і намагаються закупити додаткову зброю.

Обидві сторони публічно заявляють, що не хочуть воювати, але високопоставлені чиновники Байдена все частіше вважають, що інтенсивні бойові дії, швидше за все, спалахнуть, попри зусилля, спрямовані на їх запобігання.

За словами іншого високопоставленого американського чиновника, ризик зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні.

Війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може розпалити конфлікт, який змусить США допомогти захистити Єрусалим і підштовхне адміністрацію Байдена до глибшого залучення до регіону, який вона роками намагалася залишити. Це також загрожує новою гуманітарною катастрофою.

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Американська розвідка пропонує дещо оптимістичніші оцінки, ніж ті, що надходять із деяких країн Європи. За розрахунками деяких європейських країн, війна між Ізраїлем і "Хезболлою" може вибухнути в лічені дні. Багато з них радять своїм громадянам покинути Ліван. Канада також готується евакуювати тисячі людей із країни. У четвер Державний департамент випустив пораду щодо подорожей для громадян США, закликавши їх "рішуче переглянути" поїздки до Лівану.

Два високопоставлені чиновники наголосили, що поки неясно, коли саме може розпочатися війна, але зазначили, що Ізраїль намагається швидко відновити свої запаси і чисельність військ.

Представник Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон заявила, що адміністрація працює над "дипломатичним рішенням", яке дасть змогу ізраїльським і ліванським громадянам повернутися до своїх домівок.

"Ми також продовжуємо зусилля щодо укладення угоди, яка призведе до довгострокового припинення війни в Газі", - сказала вона. За її словами, припинення вогню та угода про заручників у Газі прискорить можливість прогресу, включно з міцною безпекою.

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