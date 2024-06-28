По данным американской разведки, война между Израилем и "Хезболлой" становится все ближе. Масштабная конфронтация между Израилем и "Хезболлой" может разразиться в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По словам двух высокопоставленных американских чиновников, информированных о данных разведки, Армия обороны Израиля и "Хезболла" разработали планы боевых действий и пытаются закупить дополнительное оружие.

Обе стороны публично заявляют, что не хотят воевать, но высокопоставленные чиновники Байдена все чаще считают, что интенсивные боевые действия, скорее всего, вспыхнут, несмотря на усилия, направленные на их предотвращение.

По словам другого высокопоставленного американского чиновника, риск сейчас выше, чем когда-либо за последние недели.

Война между Израилем и "Хезболлой" может разжечь конфликт, который заставит США помочь защитить Иерусалим и подтолкнет администрацию Байдена к более глубокому вовлечению в регион, который она годами пыталась оставить. Это также грозит новой гуманитарной катастрофой.

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Американская разведка предлагает несколько более оптимистичные оценки, чем те, что поступают из некоторых стран Европы. По расчетам некоторых европейских стран, война между Израилем и "Хезболлой" может разразиться в считанные дни. Многие из них советуют своим гражданам покинуть Ливан. Канада также готовится эвакуировать тысячи людей из страны. В четверг Государственный департамент выпустил совет по путешествиям для граждан США, призвав их "решительно пересмотреть" поездки в Ливан.

Два высокопоставленных чиновника подчеркнули, что пока неясно, когда именно может начаться война, но отметили, что Израиль пытается быстро восстановить свои запасы и численность войск.

Представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что администрация работает над "дипломатическим решением", которое позволит израильским и ливанским гражданам вернуться в свои дома.

"Мы также продолжаем усилия по заключению соглашения, которое приведет к долгосрочному прекращению войны в Газе", - сказала она. По ее словам, прекращение огня и соглашение о заложниках в Газе ускорит возможность прогресса, включая прочную безопасность.

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