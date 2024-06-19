Киев • УНН
Израильское военное командование утвердило планы наступления на Ливан с целью уничтожения "Хезболлы" и нанесения серьезного ущерба Ливану в случае полномасштабной войны.
Израильское военное командование утвердило план наступления на Ливан. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Отмечается, что глава Северного командования ЦАХАЛа генерал-майор Ори Гордин и глава Оперативного управления генерал-майор Одед Басюк провели совместную оценку ситуации на севере Израиля.
В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены оперативные планы наступления на Ливан, а также принято решение о продолжении повышения боеспособности войск в полевых условиях
При этом министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что его страна "близка к тому моменту, чтобы изменить правила игры" против "Хезболлы" и Ливана.
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