Израильское военное командование утвердило план наступления на Ливан. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Отмечается, что глава Северного командования ЦАХАЛа генерал-майор Ори Гордин и глава Оперативного управления генерал-майор Одед Басюк провели совместную оценку ситуации на севере Израиля.

В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены оперативные планы наступления на Ливан, а также принято решение о продолжении повышения боеспособности войск в полевых условиях сообщает ЦАХАЛ.

При этом министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что его страна "близка к тому моменту, чтобы изменить правила игры" против "Хезболлы" и Ливана.

В тотальной войне "Хезболла" будет уничтожена, а Ливан сильно пострадает подчеркнул чиновник.

США готовятся продать Израилю 50 истребителей F-15