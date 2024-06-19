Ізраїльські військові схвалили план нападу на Ліван і попередили про знищення "Хезболли
Київ • УНН
Ізраїльське військове командування затвердило плани наступу на Ліван з метою знищення "Хезболли" і нанесення серйозної шкоди Лівану в разі повномасштабної війни.
Ізраїльське військове командування затвердило план наступу на Ліван. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.
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Зазначається, що голова Північного командування ЦАХАЛу генерал-майор Орі Гордін та голова Оперативного управління генерал-майор Одед Басюк провели спільну оцінку ситуації на півночі Ізраїлю.
У рамках оцінки ситуації було схвалено та затверджено оперативні плани наступу на Ліван, а також ухвалено рішення про продовження підвищення боєздатності військ у польових умовах
При цьому міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац наголосив, що його країна "близька до того моменту, щоб змінити правила гри" проти "Хезболли" та Лівану.
У тотальній війні "Хезболла" буде знищена, а Ліван сильно постраждає
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